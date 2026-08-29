하지원이 관리 비법을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

하지원이 관리 비법을 밝혔다. / 사진='혤’s 클럽'

배우 하지원(48)이 자기관리 비법을 공개했다.지난 28일 공개된 유튜브 웹예능 ‘혤’s 클럽’에는 영화 ‘비광’의 개봉을 앞둔 배우 하지원이 출연했다. 하지원은 이혜리를 향해 “처음 만났는데 텐션이 어마어마하다. 연기 생활을 해오면서 처음 보는 캐릭터인데, 내가 좋아하는 거침없는 매력을 지니고 있다”라며 칭찬했다.하지원은 오랜 시간이 흘러도 변함없는 ‘무결점 미모’의 비결을 묻는 이혜리에게 확신의 자기 관리법을 공개했다. 하지원은 “내가 직접 해보고 좋다고 생각이 드는 건 아주 길게 한다. 레몬수 섭취나 스트레칭 등 실제로 하고 있는 루틴은 모두 10년이 넘은 것들”이라고 밝혔다. 이어 “운동 중 제일 어려운 게 스트레칭이다. 내 몸에게 끊임없이 신호를 보내면서, 명상하듯 대화를 나눠야 한다”고 밝혔다. 이에 이혜리는 “하지원만의 스트레칭 방법을 유튜브 영상으로 알려달라”라며 콘텐츠 아이디어를 제안했다.최근 뼈말라 11자 복근 무대 의상으로 화제를 모았던 '홈런' 음악 방송 무대 비하인드도 공개했다. 하지원은 ‘홈런’ 무대를 극찬하는 이혜리에게 “사실 ‘쇼! 음악중심’ 스케줄이 잡힌 날부터 잠이 안 와서, 자다 깰 때마다 새벽 내내 ‘방구석 댄서’로 계속 연습하며 안무를 잊지 않기 위해 애를 썼다”며 “무대를 다 하고 나니까 정말 속이 시원하더라”고 말했다.하지원은 ‘오늘의 TMI’로 “혜리와의 촬영을 위해 ‘내 몸과의 대화’를 2시간 동안 했다”라고 밝혔으나, “스트레칭을 짧게 하면 어느 정도 걸리는지?”라는 질문에 “15분?”이라며 극단적인 소요 시간을 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr