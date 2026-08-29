송은이가 본인의 키를 언급했다./사진=텐아시아DB

송은이가 본인의 키를 언급했다./사진제공=KBS

송은이가 이진형, 장동선 IQ보다 자신의 키보다 높다고 밝혔다.지난 28일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 326회에는 뇌과학자 이진형 교수와 뇌과학 커뮤니케이터 장동선 박사가 출연했다.이날 이진형과 장동선은 시작부터 남다른 ‘뇌섹남녀’ 면모를 뽐냈다. ‘파이어니어상’을 수상한 이진형은 한국 여성 최초 스탠퍼드대 종신교수라는 이력에 IQ 157까지 공개했고, IQ 154로 알려진 장동선 역시 독일 막스플랑크 연구소 출신의 뇌과학자로 남다른 존재감을 어필했다. 이에 송은이는 “IQ가 내 키보다 높으면 어떡해!”라며 혀를 내둘렀다.본격적인 뇌과학 강의가 시작되자 ‘옥탑즈’는 빠르게 빠져들었다. 최근 뇌에 대한 관심이 높아진 이유에 대해 이진형은 “아픈 사람이 많아져서 그런 것 같다”라며 수면장애를 겪는 사람이 많아진 현실을 짚었다. 장동선은 “‘나는 어떤 사람인가’, ‘나는 왜 이런 문제가 있나’라는 고민이 있는데, 예전에는 자기계발서를 찾아봤다면 요즘은 뇌에 관심을 갖는 것 같다”라고 분석했다.뜨거운 화두는 ‘AI와 뇌’였다. 장동선이 최근 뇌과학에서 가장 압도적인 주제로 AI와 뇌의 관련성을 꼽자, 홍진경은 느닷없이 “AI가 유일한 친구예요”라고 고백했다. 장동선이 곧장 “좀 위험한데요?”라고 우려를 표한 가운데, 수년째 홍진경을 지켜본 주우재는 “AI를 쓴 이후로 진경 누나가 달라졌다. 되게 명석했는데 총기가 살짝 빠진 느낌”이라고 폭로했다.홍진경은 “그저 되게 똑똑한 비서”라며 AI 예찬론을 굽히지 않았다. 장동선은 인간의 뇌와 지능 발달에는 복잡한 인간관계를 해결해야 했던 ‘사회적 뇌’의 진화가 영향을 미쳤다며, AI와의 대화만으로 인간관계를 대체하는 것에는 주의가 필요하다고 설명했다. 이에 김종국은 홍진경에게 “AI에 뇌가 절여진 것 같은데?”라고 일침을 날렸다.‘숏폼 중독’에 대한 뇌과학자들의 경고도 옥탑즈를 놀라게 했다. 이진형부터 “내가 안 하고 싶을 때 안 할 수 있으면 중독이 아닌데, 저는 제 스스로 느끼기에 숏폼 중독이 맞는 것 같다”라고 고백했다. 장동선 역시 “게임, TV, OTT 등 웬만하면 아이들이 스스로 멈추는데 유일하게 절대 못 멈추는 게 숏폼”이라고 자녀들의 경험담을 공개했다. 숏폼 시청에서 기억력 저하와 중독 현상이 나타난 연구 결과를 소개하며 숏폼의 디자인을 “카지노의 슬롯머신과 똑같다”라고 표현했다.이진형은 뇌 연구에 뛰어든 특별한 계기와 세계적인 연구 성과를 공개했다. 박사학위를 마칠 무렵 외할머니가 뇌졸중으로 쓰러진 모습을 지켜보며 무기력감을 느꼈다는 그는 전자공학자로서 “내가 답을 찾아야겠다”라는 생각으로 뇌 연구에 뛰어들었다고 밝혔다. 이후 10여 년간 ‘뇌의 전자 회로’를 연구한 끝에 뇌 환자의 어떤 부분에 문제가 있는지를 동영상으로 확인할 수 있는 기술 ‘뉴로매치’를 개발해 ‘혁신의 오스카’로 불리는 에디슨상까지 수상했다.현재 직접 병원을 설립해 환자 치료를 시작했다는 이진형은 “완치까지는 아니더라도 나아지지 않은 환자는 아직 아무도 없다”라고 밝혔다. 알츠하이머성 치매는 현재 기술로 치료가 어렵다고 선을 그으면서도 ‘치매를 10년 안에 정복할 수 있겠느냐’라는 질문에는 “제 생각에는 될 것 같다”라고 답해 뇌질환 치료의 미래에 기대감을 높였다.주우재를 긴장시킨 것은 ‘사회생활’과 뇌 건강의 관계였다. 이진형은 “뇌 자체가 사회활동을 위해 설정돼 있다”라고 설명했고, 장동선은 장기간 진행된 하버드 연구를 언급하며 돈이나 교육보다 ‘사회적으로 친밀한 관계’가 건강과 행복에 중요하다고 소개했다. 이에 평소 혼자만의 생활을 즐기는 주우재는 “나 완전 고립돼 있는데 큰일 났네”라며 불안해했다.장동선이 사람들을 많이 만나지 않는 경우 다양한 질병에 노출될 가능성이 높아질 수 있다고 설명하자 주우재는 “이야, 이거 안 되는데?!”라며 자신의 미래를 걱정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr