트리플에스 / 사진 제공=모드하우스

그룹 트리플에스(tripleS)가 월드투어 서울 공연의 일부 좌석 가격을 3만원으로 책정했다.트리플에스는 오는 10월 10일과 11일 서울 장충체육관에서 월드투어 'ANDLESS'(앤들리스)를 시작한다. 소속사 모드하우스에 따르면 서울 공연 티켓은 예매 시작 직후 매진됐다.이번 공연은 S석 가격을 3만원으로 정했다. 최근 아이돌 콘서트 티켓 가격이 15만원 안팎에 판매되고, VIP석은 20만원 이상인 가운데, 트리플에스는 일부 좌석의 가격을 낮춰 관람 비용 부담을 줄였다.공연에서는 24명 멤버가 함께하는 무대와 팬 참여로 구성된 유닛인 '디멘션'별 무대를 선보일 예정이다. 트리플에스는 서울 공연을 시작으로 마카오와 도쿄를 비롯해 토론토, 뉴욕, 시카고, 댈러스, 로스앤젤레스, 밴쿠버 등 아시아와 북미 도시에서 투어를 이어간다.트리플에스는 공연 준비와 함께 자체 콘텐츠와 원더케이 리얼리티 '배지전쟁 시즌4 : Trust No One'을 공개하고 있다. 새 음반 'LOVE&POP pt.2' 발매도 준비 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr