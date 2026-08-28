조준현이 소개팅에 나온 여성을 보고 환하게 웃고 있다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

조준현이 '신랑수업2' 신입생으로 합류했다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

'유도 쌍둥이' 동생 조준현이 형 조준호의 주선으로 첫 소개팅에 나선다.28일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 조준현이 조준호와 함께 스튜디오를 찾는 모습과 첫 소개팅 현장이 공개된다.조준현은 인천 송도의 한 카페에서 조준호와 소개팅 상대를 기다린다. 조준호는 쌍둥이 동생에게 "네가 여자에게 차이면 사람들이 나까지 차인 줄 안다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 소개팅 상대를 두고 "'지덕체'는 물론 '미'까지 겸비한 고학력자"라며 스포츠를 좋아한다고 귀띔했다.조준현은 잠시 뒤 등장한 소개팅 여성을 보고 "살면서 저렇게 예쁜 분을 처음 봤다"고 말한다. 두 사람이 인사를 나눈 뒤에도 조준호는 자리를 떠나지 않았다. 이에 소개팅 여성은 "오늘 제가 두 분이랑 같이 소개팅을 하는 건가요?"라고 물었고 조준호는 결국 자리를 비웠다.조준현은 이후 소개팅 여성에게 적극적으로 호감을 표현했다. 케이크가 나오자 "케이크 아~"라며 직접 먹여주려 했고, 카페 앞 계단에서는 구두 힐이 괜찮은지 물은 뒤 "걷기 힘들면 제가 업어드리겠다"고 말했다. 이를 지켜본 이승철은 "앞뒤 안 재고 들이대네? '신랑수업'을 5년 동안 하면서 이런 캐릭터는 처음 본다"고 반응했다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr