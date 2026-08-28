개그맨 이선민이 금연을 다짐했다 / 사진=텐아시아 DB

개그맨 이선민이 금연을 다짐했다 / 사진=침착맨 유튜브

개그맨 이선민이 금연을 다짐하며 3000만원 현상금을 걸었다.지난 27일 유튜버 침착맨의 개인 방송에는 '코미디언 이선민 초대석 / 토크, 아구찜 먹방, 가장 이해 안 되는 돈지랄 월드컵'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이선민은 “기념비적인 걸 좋아한다”며 “마흔 전에는 금연도 하고 90kg 이하로 유지해서 살겠다”고 다짐했다. 이에 침착맨이 “금연과 다이어트를 동시에 하는 건 극한의 환경에서 놓이는 것”이라고 걱정하며 금연부터 실천해보라고 조언했다.침착맨은 금연 성공 비결로 현상금을 1000만 원이나 내걸었다고 밝혔다. 자신이 흡연하는 모습을 목격하고, 이를 증거로 남겨 제보하면 1000만 원을 주겠다고 약속한 뒤로 거짓말처럼 금연에 성공했다는 설명이었다.침착맨은 “이선민 정도의 위상이면 3000만 원은 걸어야 한다”면서 “남한테 주기 싫어 이 악물고 지키게 된다”고 제안했다. 이선민은 “언제부터 할까요?”라면서도 “오늘 당장일 필요는 없지 않냐”며 망설였다.계속되는 침착맨의 회유에 이선민은 “만약 지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배 피우는 모습을 목격하시고 제보하신다면 현상금 3000만 원을 드리겠다”고 약속했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr