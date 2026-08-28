박정아가 쥬얼리 시절 리더로서 고충을 털어놨다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

박정아가 쥬얼리 시절 리더로서 고충을 털어놨다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 배우 박정아가 쥬얼리 리더 시절 겪었던 고충을 털어놨다.지난 27일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 박정아가 등장해 이지현과 이야기를 나눴다. 두 사람은 과거 쥬얼리 활동 당시를 회상했다.이지현은 "쥬얼리 활동할 때 회사에 컴플레인을 많이 했다"고 고백했다. 그는 "'이런 걸 왜 해야 하나, 하기 싫다'라고 그냥 조금 아는 척을 했다"고 털어놨다.박정아는 "그럼 나는 리더인데 어떻게든 하게 해야 했다"고 말했다. 박정아는 이지현을 어르고 달래면서도 회사에는 이지현의 입장을 전했다. 그는 "(지현이의 불만이) 내가 들어도 합리적이니까, 그걸 완화하려고 많이 노력했다"고 밝혔다.이지현은 "그래서 나는 정아 언니가 지금 살아 있는 게 신기하다"라고 말했고 박정아는 "나는 죽으면 사리 나와"라고 응수해 웃음을 자아냈다. 박정아는 "이지현이 활동 같이할 때 이미 마음이 닫혀있고 힘들었을 때였다"며 "사람한테 치였던 것 같다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr