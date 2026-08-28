배우 이준영이 입대 전 마지막 공식 석상에서 군 복무를 앞둔 심경을 밝혔다./사진제공=tvN

배우 이준영이 입대 전 마지막 공식 석상에서 군 복무를 앞둔 심경을 밝혔다./사진제공=tvN

지난달 입대한 배우 이준영이 입대 전 마지막 공식 석상에서 군 복무를 앞둔 심경을 밝혔다. 이날 제작발표회는 이준영의 입대 전 사전 녹화된 것으로 알려졌다.25일 tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 박경림의 진행 아래 박현석 감독과 배우 송강, 이준영, 장규리가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'포핸즈'는 클래식 음악을 중심으로 청춘들의 우정과 성장을 그리는 작품이다. 제목인 '포핸즈'는 하나의 피아노를 두 사람이 함께 연주하는 방식을 뜻한다.극 중 이준영은 피아노 천재 최정요를 연기한다. 이준영은 "'이런 것도 소화할 수 있는 사람이구나'라는 걸 보여드리고 싶었다. 강렬한 인상의 캐릭터로 많이 기억해주시는데, 음식으로 비유하자면 최정요는 평양냉면 같은 친구인 것 같다"고 말했다. 이어 "밝을 때는 밝고 슬플 때는 슬프다. 지금까지 맡았던 역할 가운데 감정이 가장 다채로운 친구"라며 "그 지점이 가장 기대된다"고 캐릭터를 소개했다.이준영은 "잘했는지는 모르겠지만 정말 최선을 다했다"고 강조했다. 이어 "평소 이런 말을 잘 안 하는데 '이것도 다 줬다. 이것도 다 했다. 모든 걸 다 걸었다'고 말씀드릴 수 있다"고 자신했다.녹화 당시 입대를 앞두고 있던 이준영은 "눈물은 안 난다. 오늘을 기준으로 입대 날짜가 얼마 남지 않았는데 눈물은 안 나고 한숨만 늘었다"고 너스레를 떨었다.박현석 감독은 해외 촬영 당시 장규리의 열정이 인상적이었다고 회상했다. 그는 "해외에서 배우들을 촬영하는데 너무 예뻤다. 더 많이 찍고 싶다는 생각이 들 정도였다"고 이야기했다. 송강과 장규리가 함께한 장면을 언급하며 "두 배우가 아주 예쁜 다리를 건너면서 대화하는 신이 있었는데 정말 아름다웠다"고 말했다.박 감독은 "장규리 배우를 더 찍어야 하는 상황이어서 시간이 급했다. 무조건 뛰어달라고 하면서 촬영했다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "장규리 배우가 내색하지 않고 끝까지 촬영했는데 나중에 보니 뒤꿈치가 다 까져 있었다. 피가 나고 있는데도 촬영을 마쳤다"며 열정을 높이 평가했다.'포핸즈'는 오는 29일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr