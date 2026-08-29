사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

배우 정시아-백도빈 가족이 일본 여행 중 예상치 못한 고깃값에 당황했다.28일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 4년 만의 완전체 가족여행! 솔직히 말하면… 이번 가족여행 순탄치 않았습니다 (일본여행 VLOG)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 남편 백도빈, 아들 백준우, 딸 백서우와 함께 일본 도쿄로 가족여행을 떠났다. 네 가족이 완전체로 여행에 나선 것은 약 4년 만이었다.여행은 출발 나흘 전 급하게 결정됐다. 정시아는 원래 오키나와를 계획했지만 항공권을 구하지 못해 도쿄행을 택했다고 설명했다. 마침 도쿄에서 서우의 버킷리스트였던 불꽃축제가 열린다는 사실을 알고 여행 일정을 준비했다.그러나 약 90만명이 모이는 대규모 축제인 만큼 관람은 쉽지 않았다. 정시아 가족은 우에노 공원에서 예상보다 많은 시간을 보냈고, 행사장 인근에 도착했을 때는 이미 일부 구간이 통제된 뒤였다. 주변에 불꽃을 볼 수 있는 장소가 있는지 물었지만 마땅한 관람 지점을 찾지 못해 결국 발길을 돌렸다.딸에게 불꽃축제를 보여주지 못해 아쉬워하던 정시아는 가족과 고깃집을 찾았다. 서우는 고기를 맛본 뒤 "지금까지 먹어본 소고기 중 가장 맛있다"고 감탄했다. 평소 고기를 즐기지 않는 서우까지 극찬하자 가족들은 놀라움을 감추지 못했다.맛있는 식사로 아쉬움을 달랜 것도 잠시, 계산 금액이 공개되자 분위기가 달라졌다. 백도빈이 "지금 나온 게 다다. 고깃값 약 88만원"이라고 밝혔다. 정시아는 "220g에 88만원이냐. 말도 안 된다"며 메뉴판을 재차 확인하며 충격에 빠졌다.백도빈은 가족들을 향해 "아빠는 설거지하러 들어가야 한다", "한 달 동안 열심히 일하면 된다. 한 달 뒤에 만나자"고 농담했다. 정시아 역시 예상 밖의 지출에 웃음을 터뜨리며 "우리가 그렇게 거지였어?"라고 반응해 웃음을 자아냈다.한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼했다. 같은 해 아들 백준우 군을 품에 안았으며, 2012년 딸 백서우 양을 얻었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr