사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

배우 문상민이 편안한 스타일링 속에서도 또렷한 비주얼로 시선을 사로잡았다.문상민은 최근 자신의 인스타그램에 "bvlgari 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문상민은 우드 톤 벽을 배경으로 회색 프린트 반소매 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 앉아 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 은은한 미소가 어우러지며 담백한 분위기를 더했고 무릎에 팔을 올린 편안한 자세가 꾸밈없는 매력을 돋보이게 했다.이어진 사진에서 문상민은 손을 턱 아래에 모은 채 정면을 응시하고 있다. 손가락에 착용한 여러 개의 반지가 포인트를 이루며 차분한 표정과 또렷한 눈빛이 한층 깊은 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 문상민은 같은 회색 티셔츠 차림으로 벽 앞에 서 손을 가볍게 입가에 댄 포즈를 취했다. 정면을 향한 시선과 자연스러운 자세가 어우러지며 심플한 스타일링만으로도 시선을 끄는 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 문상민은 네이비 컬러 티셔츠를 입고 작은 화이트 박스를 두 손으로 들고 있다. 시선을 아래로 살짝 내린 채 잔잔한 미소를 띠고 있으며 손에 착용한 반지와 따뜻한 조명이 함께 어우러져 부드러운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "최고얌", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "눈부시다 눈부셔", "사랑스러워", "문상민 넘 이쁘다" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생으로 26세인 문상민은 드라마 '은애하는 도적님아'와 넷플릭스 영화 '파반느'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '20대 대표 배우'로서의 존재감을 각인시켰다. 문상민은 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 차기작으로 택했는데 이 작품은 늑대로 변하는 비밀을 지닌 주인공이 대학 생활과 사랑, 정체가 드러날 위기 속에서 성장해 나가는 청춘 판타지 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr