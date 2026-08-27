'그래, 이혼하자' 4회가 27일 방송된다. / 사진제공=캔버스엔

'그래, 이혼하자' 4회 스틸이 공개됐다. / 사진제공=캔버스엔

'그래, 이혼하자' 김지석이 이진이와 같은 모텔방에서 일어난다. 두 사람이 같은 방에서 나오는 모습을 이민정이 발견하면서, 이민정과 김지석의 관계가 흔들린다.27일 오후 11시 방송되는 '그래, 이혼하자' 4회에서는 백미영(이민정 분)이 지원호(김지석 분)와 안희주(이진이 분)가 함께 있는 모습을 목격하고 분노한다.앞서 백미영과 지원호는 예비부부의 워너비 브랜드와 협업해 VVIP를 위한 패션쇼를 열었다. 하지만 패션쇼 당일 피날레 모델이 사고를 당한 데다 대타마저 구하지 못하면서 위기에 놓였다. 백미영은 직접 모델로 서겠다고 나섰고 지원호에게 가봉 수정을 맡겼다. 두 사람은 완벽한 호흡으로 패션쇼 피날레를 완성하며 위기를 넘겼다.함께 고비를 헤쳐나간 부부가 가까워진 것도 잠시, 공개된 스틸에는 백미영이 싸늘한 눈빛으로 지원호를 바라보는 모습이 담겼다.패션쇼를 성공적으로 마친 백미영은 시어머니 류미순(문희경 분)이 운영하는 모텔에서 생활 중인 지원호에게 옷을 전달하러 갔다가 충격적인 광경을 목격한다. 지원호와 안희주가 같은 방에서 나오는 모습을 본 것. 오해를 살 수밖에 없는 상황에서 지원호는 억울함을 호소한다. 하지만 이미 차갑게 식은 백미영의 마음을 돌리기는 쉽지 않다. 지원호와 안희주가 같은 방에서 눈을 뜨게 된 속사정은 무엇일지, 부부의 관계를 뒤흔들 이 사건의 비하인드는 무엇일지 궁금증을 자극한다.이날 방송에서는 백미영과 캘빈(이현진 분), 지원호와 안희주의 과거 인연도 공개된다. 백미영은 과거 자신을 매몰차게 버렸던 캘빈이 돌싱이 되어 나타난 이유를 전해 듣고 눈물을 글썽인다. 당시 캘빈이 감당하기 힘든 일을 겪었다는 사실을 뒤늦게 알게 된 것이다.안희주 역시 지원호에게 8년 전 밀라노에서의 깊은 인연을 털어놓으며 오랜 시간 품어온 마음을 고백한다. 과거 인연이 수면 위로 떠오르면서 백미영과 지원호의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 주목된다.제작진은 "성공적인 패션쇼 직후 터져 나온 모텔방 사건은 백미영과 지원호의 신뢰를 무참히 깨뜨린다"며 "억울함을 호소하는 지원호와 이미 마음이 돌아선 백미영의 팽팽한 감정 대립은 극의 몰입도를 최고조로 끌어올린다"고 예고했다.'그래, 이혼하자' 4회는 27일 오후 11시 KBS Drama와 GTV에서 시청할 수 있다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr