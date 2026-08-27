고영욱이 박위의 고액 강연료를 저격했다./사진=박위, 고영욱 SNS

미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 실형을 살았던 그룹 룰라 출신 고영욱이 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타를 받고 있는 유튜버 박위를 저격하는 글을 올렸다.27일 고영욱은 자신의 SNS에 박위가 2시간 강연에 1500만원을 받는다는 내용의 기사를 캡처해 게재하며 “나도 전국 교도소 돌며 강연이나 해 볼까(다른 데선 써주지 않을 테니) 일단 책부터 내고”라고 적었다.박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 크게 감소했다.지난 26일 한 온라인 커뮤니티에는 '박위 강연료 지급 현황'이라는 제목의 글이 올라왔는데, 공개된 계약 자료에 따르면 2023년 '금산군립도서관 청소년 대상 명사 특강'에서 박위는 500만 원의 비용을 받고 초청됐다. 논란 이후 취소된 강남문화재단의 '위라클 박위 토크콘서트' 계약 규모는 935만 원에 달했다.이날 한 매체는 "서울 동작구 행정재무위원회 회의록에 따르면, 동작문화재단 A 팀장은 2024년 12월 9일 동작구회의 행정재무위원회의 2025년도 예산안 심사에서 인플루언서 강사 초청비 1200만 원에 관한 질의를 받고 박위를 언급했다"면서 "2시간 강연에 1000만 원, 1500만 원 이상을 부르고 있다고 답했다"고 보도했다.한편, 고영욱은 1994년 혼성그룹 룰라로 데뷔해 '날개 잃은 천사', '3! 4!' 등의 곡으로 활동했다. 이후 미성년자 3명을 성폭행 및 강제추행한 혐의로 기소돼 2013년 징역 2년 6개월의 실형을 선고받았다. 이와 함께 3년간 위치추적 전자장치 부착과 5년간 신상정보 공개·고지 명령을 받았다.고영욱은 2015년 7월 만기 출소 후 SNS 등을 통해 근황을 전해왔다. 최근에는 방송인들을 직접 거론하는 글을 잇달아 올리고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr