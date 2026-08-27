텐 'OUTWEST' 룩북 / 사진 제공=일리멘트(ILLIMNT)

텐 'OUTWEST' 룩북 / 사진 제공=일리멘트(ILLIMNT)

그룹 NCT(엔시티), WayV(웨이션브이) 멤버 겸 솔로 가수 텐(TEN)이 새 싱글의 분위기를 담은 룩북을 선보였다.텐은 27일 공식 SNS에 새 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트)의 룩북 이미지를 공개했다.사진 속 텐은 빈티지한 디테일이 들어간 티셔츠에 데님을 매치하거나 스포티한 셋업을 착용했다. 무대 위 화려한 모습과 달리 자연스러운 분위기를 강조한 사진도 함께 공개됐다. 서로 다른 스타일의 착장을 통해 신곡의 콘셉트를 미리 보여줬다.'OUTWEST'는 텐이 작업 전반을 직접 총괄한 첫 작품이다. 장르의 경계를 두지 않고 활동해 온 텐은 이번 싱글에 자신의 음악적 방향과 색깔을 담았다.신곡 발매와 함께 솔로 활동 범위도 넓힌다. 데뷔 후 처음으로 미국 쇼케이스 투어를 개최하고 현지 팬들과 만날 예정이다.텐의 새 싱글 'OUTWEST'는 다음 달 4일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr