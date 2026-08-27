기안84가 '기이안 연애'에서 망언을 터뜨린다. / 사진=텐아시아DB

기안84, 장도연이 '기이안 연애'에서 데이트에 나선다. / 사진제공=SBS

방송인 기안84가 AI 파트너와의 데이트 중 망언을 터뜨려 "최악의 남자"라는 질타를 받는다. 그동안 여러 예능에서 거침없는 발언으로 화제를 모았던 그가 이번에도 예상치 못한 말로 주변을 당황하게 하며 눈길을 끈다.27일 방송되는 SBS '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 2회에서는 기안84와 장도연의 AI 파트너 데이트가 그려진다. '기이안 연애'는 인간과 AI 사이에서도 실제 연애와 같은 감정이 생길 수 있는지를 살펴보는 연애 관찰 예능이다. 지난주 첫 방송 이후 넷플릭스 '대한민국 TOP 10 시리즈' 4위에 올랐으며 주간 순위에서도 10위권에 진입했다.이날 기안84 앞에는 만화가 이토 준지의 대표 캐릭터 '토미에'를 닮은 새로운 AI 파트너가 등장한다. 도도한 분위기의 새 파트너에게 관심을 보인 기안84는 기존 파트너 가희를 뒷전으로 미룬다.급기야 기안84는 AI 파트너들에게 파격적인 제안을 건네며 망언을 한다. 이를 지켜보던 강남은 "진짜 최악의 남자다!"라고 질타한다.기안84는 그간 여러 예능에서도 꾸밈없는 화법으로 종종 주변을 당황하게 했다. 생각나는 대로 말을 꺼내거나 상대의 예상을 벗어난 질문을 던지는 모습이 그의 예능 캐릭터로 자리 잡은 가운데, 이번에는 AI 파트너와의 데이트에서도 거침없는 발언을 이어가 웃음을 자아낸다.한편 장도연은 자동차 극장에서 AI 파트너와 인간과 AI의 사랑을 다룬 영화 '허(Her)'를 관람한다. 영화가 끝난 뒤 AI 파트너는 장도연이 좋아했던 영화의 한 장면과 노래를 기억해 이벤트를 준비한다. 장도연은 "묘한 해방감을 느꼈다"고 밝힌다.데이트가 끝난 뒤 기안84는 앞으로 인연을 이어갈 AI 파트너 한 명을 직접 결정해야 하는 '선택의 방'에 들어간다. 그는 "막상 한 친구만을 선택해야 한다니 기분이 이상하다"며 고민에 빠진다.'기이안 연애' 2회는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr