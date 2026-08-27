오정세가 영화 '케이오 클럽'에 합류했다. / 사진제공=프레인TPC

배우 오정세가 황동혁 감독의 신작 영화 ‘케이오 클럽(K.O. CLUB)’에 출연한다.오정세는 영화 ‘케이오 클럽’ 출연을 확정하고 이병헌, 박해수, 조여정, 김소진과 호흡을 맞춘다. ‘케이오 클럽’은 넷플릭스 ‘오징어 게임’을 연출한 황동혁 감독이 10년 만에 선보이는 영화로 화제를 모으고 있다.‘케이오 클럽’은 ‘Killing Oldmen Club’의 약자로, 돈으로 젊음까지 살 수 있게 된 가까운 미래를 배경으로 한다. 부와 권력을 가진 채 자리를 내놓지 않는 소수의 노인들과 기회를 얻지 못한 젊은 세대의 갈등을 다룬다. 앞서 이병헌, 박해수, 조여정, 김소진의 출연 소식이 전해진 가운데 오정세도 합류하게 됐다.오정세는 최근 영화 ‘와일드 씽’에서 최성곤 역을 맡았다. 이외에도 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’, ‘굿보이’, ‘Mr.플랑크톤’, ‘악귀’, ‘사이코지만 괜찮아’, ‘스토브리그’, ‘극한직업’ 등에 출연했다.‘케이오 클럽’은 2027년 상반기 촬영을 시작할 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr