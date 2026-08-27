배우 홍민기(24)가 전 여자친구의 폭로로 논란의 중심에 섰다. / 사진=텐아시아DB

홍민기 측이 법적 대응을 예고했다. / 사진제공=페이블컴퍼니

이하 홍민기 측 입장문 전문

배우 홍민기 측이 전 연인 A씨를 스토킹 등의 혐의로 고소하며 강경 대응에 나섰다.27일 홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 공식 입장을 통해 "홍민기는 최근 A씨의 일련의 행위와 관련해 지난 21일과 24일 A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망법상 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 수사기관에 고소했다"고 밝혔다.소속사는 "향후 수사 절차에 성실히 임할 예정이며 수사를 통해 이 사건의 실체적 진실과 법적 책임이 명확히 밝혀질 것"이라며 "수사 결과가 나올 때까지 확인되지 않은 주장에 대한 섣부른 판단과 사실과 다른 내용의 확대·재생산을 자제해달라"고 당부했다.A씨에게 100m 이내 접근금지 처분이 내려진 사실도 알렸다. 소속사에 따르면 A씨는 지난 23일 새벽 2시께 홍민기의 이태원 자택을 찾아가 벨을 누르고 큰 소리로 울며 욕설을 했다. 이후 경찰이 출동했고 119 공동대응 요청에 따라 A씨는 구급차로 이송됐다.소속사는 "경찰은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률에 따라 당일 A씨를 상대로 100m 이내 접근금지 및 전기통신을 이용한 접근금지 처분도 내렸다"고 밝혔다.앞서 A씨는 홍민기가 소주병을 던지고 자신을 폭행하는 등 데이트 폭력을 가했다고 주장했다. 이후 지난 7월 임신중절 수술을 받았다며 관련 진료기록을 공개하겠다고 밝히는 등 추가 폭로를 이어갔다. 이에 홍민기 측은 두 사람이 교제한 사실은 인정했지만 데이트 폭력 의혹은 부인하며 법적 대응을 예고했다.안녕하세요. 홍민기 배우(이하 배우)의 소속사 페이블컴퍼니입니다.배우는 최근 A씨의 일련의 행위와 관련하여 2026년 8월 21일(금) 및 8월 24일(월), A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 수사기관에 고소하였습니다.당사와 배우는 향후 수사 절차에 성실히 임할 예정이며, 수사를 통해 이 사건의 실체적 진실과 법적 책임이 명확히 밝혀질 것이라 생각합니다. 수사기관의 객관적 조사와 결정을 통해 진실이 밝혀질 때까지, 확인되지 않은 주장에 대한 섣부른 판단이나 사실과 다른 내용의 무분별한 확대·재생산을 자제하여 주시기를 부탁드립니다.아울러 지난 8월 23일 발생한 일과 관련하여 사실관계를 바로잡고자 합니다.A씨는 2026. 8. 23.(일) 새벽 2시경 또다시 배우의 이태원 집에 찾아와, 벨을 누르고 큰 소리로 울고 욕하는 등의 행위를 하였습니다. 당일 경찰이 출동하였고, 경찰에서 119 공동대응을 요청하여 결국 A씨는 구급차로 이송되었습니다. 한편 경찰은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률에 따라 당일 A씨를 상대로 100미터 이내 접근금지 및 전기통신을 이용한 접근금지 처분도 내렸음을 알려 드립니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr