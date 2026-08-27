BLACKPINK On Rose's Instagram Post / @roses_are_rosie on Instagram

BLACKPINK's Jennie "Fallen Angel" and Lisa's "SaWaDiKa" Promotional Images / Web Capture

BLACKPINK's Jisoo "CLICK" Single Cover and Rose on Her Instagram for AIRBNB / Web Capture

걸그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 제니, 리사, 지수의 잇따른 솔로 신보 발표 소식에 힘입어 데뷔 10주년 직후 '케이팝잇 보드(K-POPIT Board)' 정상을 차지했다.K-팝 데이터 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면, 블랙핑크는 파워 인덱스(PWR_GL) 70점을 기록하며 8월 27일 자 글로벌 라이징 차트 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트, SNS 활동, 언론 보도량 등을 종합해 아티스트의 전반적인 상승세를 측정하는 지표다.이번 1위 등극은 블랙핑크 4명의 멤버 중 3명이 향후 몇 주 사이에 새로운 솔로 음악을 선보이기로 하면서, 이례적으로 집중된 개인 활동 열기가 그룹 전체의 화제성으로 이어진 결과다.가장 먼저 솔로 컴백에 나서는 주자는 제니다. 제니는 오는 28일 새 디지털 EP 'Fallen Angel'(폴른 엔젤)을 발매한다. 총 3곡이 수록된 이번 EP는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'HEAVEN', 그리고 앞서 공개된 'Less Than A Lover'로 채워졌다. 이는 지난해 발표한 첫 정규 앨범 'Ruby'(루비) 이후 선보이는 첫 솔로 컴백이다.이어 리사가 바통을 이어받는다. 리사의 새 EP 'PRESS PLAY'(프레스 플레이)의 첫 번째 싱글 'SaWaDiKa'(사와디카)는 글로벌 기준 9월 3일, 한국 시간으로는 9월 4일 오전 9시에 공개된다. EP 본편은 2025년 솔로 앨범 'Alter Ego'에 이어 10월 23일 발매될 예정이다. 특히 이번 프로젝트는 리사의 태국 문화적 뿌리를 담아내며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.같은 날인 9월 4일 몇 시간 뒤에는 지수가 솔로 싱글 'CLICK'(클릭)을 발표한다. 이는 지난해 10월 제인(Zayn)과의 컬래버레이션 곡 'EYES CLOSED' 이후 약 11개월 만의 솔로 신보다. 지수는 그동안 좀비물 시리즈 '뉴토피아' 출연, 2025년 '전지적 독자 시점: 더 프로페시'를 통한 스크린 데뷔, 올해 초 넷플릭스 로맨틱 코미디 '월간남친' 주연 등 연기 활동에 집중해 왔다.단기간에 멤버 3명의 신보 소식이 연이어 전해지면서 자연스럽게 시선은 로제에게로 쏠리고 있다. 로제는 현재 유일하게 공식적인 솔로 컴백이나 싱글 발매 계획이 발표되지 않은 상태다.로제는 지난 2024년 12월 첫 정규 앨범 'rosie'(로지)를 발매한 바 있다. 아직 확정된 차기작 소식은 없으나, 다른 세 멤버의 활발한 솔로 행보가 이어지며 로제 역시 이번 솔로 프로모션 흐름에 합류할지에 대한 팬들의 기대감이 고조되고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr