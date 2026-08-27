배우 남주혁이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

남주혁이 라이징 배우 브랜드평판 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

배우 남주혁이 2026년 8월 라이징 배우 브랜드평판 1위에 올랐다.27일 한국기업평판연구소에 따르면 남주혁은 2026년 8월 라이징 배우 브랜드평판에서 정호연과 윤경호를 제치고 1위를 차지했다.한국기업평판연구소는 지난달 27일부터 이달 27일까지 라이징 배우 브랜드 빅데이터 9839만9094개를 분석해 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정했다. 지난 7월 빅데이터 1억337만6393개와 비교하면 4.81% 감소했다.남주혁은 참여지수 18만4608, 미디어지수 71만8414, 소통지수 146만5313, 커뮤니티지수 75만1508을 기록하며 브랜드평판지수 311만9843으로 1위에 올랐다.2위는 브랜드평판지수 300만8859를 기록한 정호연이 차지했다. 윤경호는 232만4329로 3위에 이름을 올렸으며 김민하와 김혜준이 각각 4위와 5위로 뒤를 이었다.구창환 한국기업평판연구소 소장은 남주혁에 대해 "'동궁'에서 보여준 몰입감 높은 연기력으로 관심이 높았다"고 분석했다.2026년 8월 라이징 배우 브랜드평판 30위에는 남주혁, 정호연, 윤경호, 김민하, 김혜준, 김고은, 한혜진, 이제훈, 김재원, 박보영, 고윤정, 변우석, 박정민, 박지훈, 박서준, 지성, 김세정, 박민영, 이준호, 안효섭, 구교환, 박신혜, 주지훈, 유해진, 이정재, 유연석, 한지민, 이상이, 이종석, 김선영이 이름을 올렸다.한편 남주혁은 지난 2022년 학교폭력 가해 의혹에 휩싸였으나 소속사는 이를 부인하고 법적 대응에 나섰다. 최근 남주혁은 '동궁' 인터뷰에서 "명확하게 사실관계가 바로잡혀 가는 과정이라고 생각한다. 1차적으로 법원 판단도 있었고, 그 과정에서 사실관계가 거의 바로잡혀 가고 있는 것 같다"고 심경을 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr