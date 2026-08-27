송강, 시급 5천원이었는데...“스위트홈 잘되고, 父에 차 선물” (‘유퀴즈’)

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 배우 송강이 시급 5000원을 받으며 아르바이트했다고 밝혔다.26일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 송강이 출연해 군 복무와 배우 활동을 돌아봤다.유재석은 송강의 SNS 팔로워가 2200만명에 달한다고 언급했다. 송강은 넷플릭스 작품에 잇따라 출연하면서 팔로워가 빠르게 늘었다고 말했다.배우가 되기 전에는 아르바이트로 생활비를 벌었다. 송강은 “대학생 때 시급 5000원짜리 아르바이트를 했다”고 당시를 떠올렸다.그때도 부모님을 챙겼다. 송강은 “당시 어머니께 모델링 팩, 아버지께는 내복 사드렸다”고 말했다.이후 ‘스위트홈’이 잘 되면서 상황이 달라졌다. 송강은 “아버지께 차를 사드렸다. 너무 좋았다”며 “부모님 용돈도 드렸다”고 이야기했다.이어 “더 잘 돼서 효도해야겠다고 생각했다”며 가족을 향한 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr