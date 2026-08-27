모델 이현이가 삼성전자에 근무 중인 남편을 따라 동탄 이사를 고민했던 경험을 털어놓는다./사진=텐아시아DB

모델 이현이가 삼성전자에 근무 중인 남편을 따라 동탄 이사를 고민했던 경험을 털어놓는다./사진제공=MBC

모델 이현이가 삼성전자에 근무 중인 남편을 따라 동탄 이사를 고민했던 경험을 털어놓는다.오는 27일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 이현이, 이혜정, 김숙이 동탄 임장에 나선다.세 사람은 반도체 산업의 대표적인 배후 주거지로 주목받는 동탄을 둘러본다. 동탄은 2026년 상반기 누적 아파트값 상승률 1위를 기록한 지역이다. 이현이는 과거 동탄에서 살아볼까 고민하며 직접 임장을 다녀온 경험을 이야기한다. 그의 남편은 삼성전자 반도체 부문 엔지니어로 근무 중이며, 이현이는 이화여자대학교에서 경제학을 전공한 것으로 알려졌다.세 사람은 동탄의 부동산 분위기를 살펴보기 위해 인근 중개업소를 찾는다. 중개사는 대기업 직원들의 유입과 반도체 산업단지 추가 증설 예정 등의 영향으로 동탄을 주거지로 선택하는 사람들이 늘고 있다고 설명한다.김숙은 남편이 삼성전자에 다니는 이현이의 상황을 언급하며 "서울이랑 동탄 중에 어디에 있는 게 낫냐"고 중개사에게 묻는다. 이에 중개사가 재치 있는 답변을 내놓았다고 전해져 관심을 끈다.동탄1신도시의 아파트를 둘러본다. 해당 매물은 숲과 가까운 데다 축구장과 배드민턴장, 어린이 놀이터 등 생활 인프라를 갖췄다. 정문에는 셔틀버스가 다니는 일명 '셔세권' 입지까지 더해졌다. 가격이 공개되자 MC들 역시 놀라움을 나타냈다는 후문이다.동탄2신도시에서는 단독주택 매물을 살펴본다. 이 지역에서 주택이 차지하는 비율은 2% 남짓이다. 김숙은 단독주택 단지를 둘러본 뒤 "평창동의 평지 버전"이라고 표현한다.집 내부는 벽 모서리마다 라운드 처리가 돼 있으며 높은 층고와 갤러리를 연상시키는 구조로 꾸며졌다. 야외 베란다에서는 바닥 일부가 열리며 예상하지 못한 공간도 등장한다.여기에 아파트 커뮤니티를 연상시키는 시설까지 확인한 이혜정은 연신 감탄하고, 스튜디오에서 지켜보던 장동민 역시 부러움을 나타낸다.'구해줘! 홈즈' 동탄신도시 임장 편은 오는 27일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr