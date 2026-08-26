정선희가 연애관을 밝혔다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

정선희가 연애관을 밝혔다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

방송인 정선희가 남자를 만나지 않는 속내를 털어놨다.지난 25일 공개된 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 정선희가 출연해 입담을 뽐냈다. 정선희는 자신의 연애관을 밝혔다.조혜련은 "정선희가 방송에서 '62세부터 문란하게 살겠다'라고 했다"고 하자 정선희는 "62세가 먼 나이인 줄 알고"라고 대답했다. 이경실은 정선희에게 많은 사람들이 왜 남자를 안 만나고 사는지 궁금해한다고 말했다.정선희는 "안 만날 수도 있지 않을까?"라고 답했다. 그는 "원래 성격에 외로움이 별로 없다"며 "혼자 책 읽고, 공연이나 영화를 보고 혼자 잘 논다"고 설명했다. 또 정말 친한 이들과 재밌게 놀아도 집에 와서 혼자 한두 시간 휴식을 취할 공간과 시간이 필요하다고 고백했다. 그러면서도 "일부러 내가 막 철벽을 쳐서가 아니라 남자랑 접점이 없다. 사교 모임이 없다"라고 덧붙였다.정선희가 "내 인생만 놓고 보는 게 아니라 그 사람이 나랑 사귀게 됐을 때 감당해야 하는 것들이 있다"며 "올 때 되면 오겠지"라는 소신을 밝혔다. 이어 "섣불리 분위기 타서 휩쓸리는 만남은 걸러내는 거다"라고 언급했다.정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나 2008년 사별했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr