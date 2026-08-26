전역 후 첫 복귀작으로 '포핸즈'를 택한 배우 송강이 함께 호흡한 이준영과 장규리에게 도움을 받았다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 송강이 군 복무 중 늘어난 체중을 11kg 감량했다고 밝혔다.25일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 배우 송강이 출연했다.이날 송강은 tvN 새 드라마 '포핸즈' 촬영을 앞두고 외모와 연기 모두 철저하게 준비했다고 밝혔다. 그는 제대 전 마지막 휴가 때부터 작품에서 필요한 피아노 연주를 익히기 위해 꾸준히 레슨을 받았고, 체중에도 큰 변화를 줬다.송강은 "군대에서 80kg까지 쪘는데 지금은 69kg"이라며 총 11kg을 감량했다고 전했다. 장도연은 "11kg을 뺀 거냐. 대단하다"며 놀라움을 감추지 못했다.군 복무 중 송강은 동기들과 외출할 때마다 PC방에서 돈가스 덮밥과 라면을 먹고, 볼링 내기를 한 뒤 저녁 식사까지 즐겼다고 밝힌 바 있다. 동기들에게 소고기를 자주 사주는 등 음식과 함께 즐거운 시간을 보낸 그는 전역 후 작품 복귀를 위해 본격적인 체중 관리에 돌입했다고.송강은 "살을 진짜 많이 뺐다가 카메라에 나온 모습을 보니 너무 마른 거다"라면서 실제 모습과 화면에 비치는 인상이 다르다는 점을 확인한 뒤 극 중 인물의 시기에 따라 체중을 다시 조절했다고 덧붙였다.그는 "고등학생 시절을 연기할 때는 몸무게를 73~74kg까지 늘렸다. 이후 캐릭터가 성인이 되는 장면을 촬영하면서 다시 체중을 줄였다"면서 단순한 다이어트가 아니라 인물의 성장 과정과 화면에 보이는 모습을 고려해 증량과 감량을 반복했다고 강조했다.장도연이 운동으로 다져진 몸을 언급하자 송강은 "마침 어제 어깨 운동을 했다"며 팔과 어깨 근육을 자랑하며 칭찬을 갈구해 웃음을 자아냈다. 11kg 감량 후에도 운동을 병행하며 탄탄한 체격을 유지하고 있음을 보여줬다.송강은 제대 후 달라진 점에 대해 "딱히 없지만 전체적으로 여유가 생긴 것 같다. 여러 방면으로 생각을 많이 한다"고 말했다. 장도연이 당장 무슨 생각을 하고 있느냐고 기습 질문하자 "별 생각이 없다"고 답해 엉뚱한 매력을 발산했다.한편 송강은 육군 현역 복무를 마치고 지난해 10월 병장으로 만기 전역했으며, 그가 출연한 tvN '포핸즈'는 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품으로 오는 29일 첫 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr