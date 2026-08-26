배우 진기주는 '참교육'에서 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡았다. / 사진=텐아시아 DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 진기주가 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 흥행 이후 쏟아진 관심을 실감했다.25일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,'에는 차태현과 진기주가 '틈 친구'로 출연해 유재석, 유연석과 서울 광진구 일대를 찾았다.이날 유재석과 유연석은 진기주가 출연한 '참교육'을 재미있게 봤다며 반가움을 드러냈다. 작품 공개 후 주변 반응을 묻자 진기주는 "그 어느 때보다 연락을 많이 받았다"고 밝혔다.오랫동안 소식이 끊겼던 지인들의 연락도 이어졌다고 밝힌 진기주는 "몇 년 동안 연락이 없던 분들에게도 연락이 왔다"며 달라진 인기를 전했다. 소속사 대표인 차태현 역시 작품 공개 후 빠르게 축하 연락을 건넸다고 덧붙였다.차태현은 진기주가 직접 이야기하던 중 "여기저기서 섭외가 많이 들어온다"고 대신 자랑했다. 유재석은 계속 대화에 끼어드는 차태현에게 "기주 이야기는 기주에게 듣겠다. 기주야, 차태현을 '참교육'해라"고 타박해 웃음을 안겼다.진기주는 차태현과 조인성이 함께 설립한 소속사의 1호 배우다. 차태현은 진기주의 전 소속사 대표가 조인성의 매니저 출신이라며 조인성이 자신과 회사를 합치는 과정에서 진기주도 자연스럽게 합류했다고 설명했다.진기주를 영입한 직후 '참교육'이 흥행하자 차태현은 "내가 운이 너무 좋다. 죽을 때까지 좋으려나"라며 함박웃음을 지었다. 유재석은 "하는 것에 비해 운이 너무 좋다"고 응수했다.진기주는 이날 촬영 장소인 광진구 주민이라는 사실도 밝혔다. 그는 "강아지 산책도 여기서 한다"며 데뷔 당시 소속사 대표의 추천으로 이 동네에 살게 됐다고 말했다. 미용실을 오가기 편리하다는 점도 광진구를 선택한 이유였다.유재석은 편안한 차림으로 등장한 차태현과 진기주에게 "연예인인 줄 몰랐다. 근처에서 운동하는 직장인인 줄 알았다"고 농담했다. 진기주는 작품 흥행 후 높아진 관심 속에서도 자연스러운 모습으로 동네를 누볐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr