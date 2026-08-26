사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 방송인 유재석이 연이은 행운을 자랑하는 배우 차태현에게 뼈 있는 일침을 날렸다.25일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,'에는 차태현과 진기주가 '틈 친구'로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 광진구를 찾았다.이날 유재석은 멀리서 걸어오는 차태현을 발견하자 "또 차태현이네. 또 오네"라며 질색해 웃음을 안겼다. 차태현은 프로그램의 모든 시즌에 출연해 게임 성공과 시청률 상승을 이끈 바 있다.차태현은 제작진이 자신을 '부적 같은 존재'라며 섭외했다고 밝혔다. 그는 "부적 같은 존재로 출연한 건 처음이다. 내가 '틈만 나면,'의 돼지머리 같은 느낌이냐"고 자폭했다.차태현은 조인성과 공동으로 설립한 소속사의 1호 배우 진기주도 소개했다. 유연석이 진기주의 합류 직후 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 흥행한 것을 축하하자 그는 "나는 운이 참 좋다. 죽을 때까지 좋으려나"라며 기뻐했다.절친 유재석은 "너는 하는 것에 비해 운이 너무 좋다"고 돌직구를 날렸다. 차태현은 부정하지 않은 채 웃으며 자신의 남다른 행운을 인정했다.진기주의 전 소속사 대표는 조인성의 매니저 출신이었다. 차태현은 조인성이 자신과 회사를 꾸리게 되면서 매니저와 진기주도 자연스럽게 새 소속사에 합류했다고 설명했다.차기작 홍보 시기도 절묘하게 맞아떨어졌다. 차태현은 지난해 촬영한 넷플릭스 새 시리즈 '개인적인 택시'가 오는 10월 3일 공개를 앞두고 있다며 이번 방송을 통해 작품까지 알릴 수 있게 됐다고 자랑했다.그는 택시기사 역할을 맡았다고 밝힌 뒤 "설명은 알아서 넣어라. 이야기가 복잡하다. 하여튼 잘됐다"고 너스레를 떨었다. 소속 배우의 흥행부터 자신의 예능 출연과 차기작 홍보까지 연이어 좋은 타이밍을 맞은 차태현의 행보가 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr