사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 5개월간의 꾸준한 관리 끝에 16년 만에 몸무게 앞자리를 바꿨다.25일 고소영 유튜브 채널에는 '고소영이 16년 만에 40kg대 된 기적의 다이어트 비법 최초 공개 (몸무게 인증)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 한 달 전 공언했던 40kg대 진입 여부를 확인하기 위해 직접 체중계에 올랐다. 측정 전 그는 "예를 들어서 49.9kg은 50kg 아니냐"며 성공 기준부터 꼼꼼하게 확인했다. 제작진이 마이크와 반지를 빼라고 하자 착용한 옷의 무게까지 고려해 달라고 요청해 웃음을 자아냈다.고소영이 공개한 다이어트의 핵심은 식단과 절제였다. 그는 "먹는 게 제일 중요하다. 목표를 이루려면 뭔가 희생이 있어야 한다"며 "술을 거의 끊었고 술 약속을 다 없앴다. 저녁 약속도 아예 없앴다"고 밝혔다. 평소 생활 패턴부터 바꾸며 체중 감량에 집중한 것.무리하게 살을 빼기보다 시간을 두고 천천히 감량했다는 점도 강조했다. 고소영은 "3월부터 시작해 3~4kg을 천천히 뺐다. 갑자기 빼면 기운이 없다"고 설명했다. 제작진은 과거 영상과 비교하며 눈에 띄게 달라진 얼굴선을 언급했고, 실제 다이어트 전후 사진에서도 한층 갸름해진 모습이 드러났다.긴장 속에 체중계에 오른 고소영의 몸무게는 49.2kg이었다. 2010년 장동건과 결혼한 이후 16년 만에 다시 40kg대에 진입한 그는 향후에도 현재 체중을 유지하겠다는 뜻을 내비쳤다. 최종 목표는 결혼 당시 몸무게였던 47~48kg이라고 밝혔다.다만 측정을 앞두고 벌인 막판 노력도 솔직하게 털어놨다. 고소영은 "사실 어제부터 굶었다. 배가 고파 죽겠다. 물도 안 먹었다"고 고백했다. 남편 장동건에게 "내일 몸무게를 측정한다"고 말하자 수분을 빼면 숫자가 줄어든다는 조언을 들었다는 것. 그는 목표 달성의 기쁨도 잠시 급히 물을 마시며 인간적인 면모를 드러냈다.고소영은 자신이 실제로 즐겨 먹는 관리 식단도 소개했다. 갈빗살 수육과 날치알 연어마끼, 단호박 찜 등 비교적 간단하게 만들 수 있는 메뉴를 직접 준비하며 체중 감량 노하우를 공유했다. 단기간 굶기로 만든 숫자가 아니라 술과 늦은 약속을 줄이고 약 5개월 동안 쌓아 올린 변화였다는 점이 눈길을 끌었다.한편 고소영은 장동건과 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr