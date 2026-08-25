김요한이 '신병4'에서 활약했다./사진제공=ENA

김요한이 '신병4'에서 활약했다./사진제공=ENA

배우 김요한이 폐급 신병에서 성장한 일병으로 변신했다.지난 24일 방송된 ENA 월화드라마 ‘신병4: 사보타주’에서는 신병 몰카를 맡아 진행하는 문빛나리(김요한 분)의 서사가 그려졌다. 이날 방송에서 문빛나리는 새로운 신병을 받기 위해 선임들과 역할을 바꿔 병장으로 나섰다.문빛나리는 신병 김현욱(이원정 분)이 들어서자 걱정과 달리 메소드 연기를 펼쳐 깜짝 놀라게 했다. 그러나 반복적으로 태클을 걸던 문빛나리는 김현욱의 센스에 결국 넘어가 웃음을 자아냈다.그동안의 일을 복수하듯 선임들에게 폭주하는 문빛나리는 모두를 조마조마하게 만들었다. 내일이 없는 것 마냥 쏟아내는 문빛나리의 모습에서 그간의 설움과 애환이 느껴졌다.김현욱에게 군 생활을 하면서 지켜야 할 내용들을 설명해 주는 문빛나리에게서는 이전과는 다름이 느껴졌다. 박민석이 김현욱 선크림을 챙겨주자 내심 부러워하던 문빛나리는 김상훈(이충구 분)이 신경 써주자 기뻐했고, 선크림을 덕지덕지 바른 하얀 얼굴은 폭소를 불러일으켰다.김요한은 진급한 문빛나리를 전 시즌보다 여유로워진 분위기로 표현했다. 어리숙했던 신병에서 후임을 받게 된 일병으로 톤 조절을 유려하게 해 캐릭터를 입체감 있게 완성했다.김요한이 출연하는 ENA 월화드라마 ‘신병4 : 사보타주’는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr