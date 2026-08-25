사진=이민정 유튜브

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배우 이병헌이 아내 이민정, 두 자녀와 함께한 가족 여행에서 자상한 아빠의 면모를 드러냈다.25일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '가족들이랑 285평짜리 초호화 풀빌라에서 호캉스하기 *N천만 원 제대로 뽕뽑는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 가족과 함께 인천 P호텔 풀빌라를 방문했다. 그는 본격적인 객실 소개에 앞서 "키즈 관련 시설이 잘돼 있어서 아이들과 호캉스하기 좋다"며 가족 단위 방문객에게 적합한 공간이라고 설명했다.영상에는 촬영 전날 이병헌·이민정 부부가 두 자녀와 리조트를 즐기는 모습이 담겼다. 편안한 차림에 모자와 마스크를 착용한 이병헌은 아들과 함께 실내 광장에서 빌린 전동차를 탔다. 아들이 운전대를 잡은 전동차에 나란히 앉아 시간을 보내는 모습에서 평범한 아빠의 일상이 엿보였다.이병헌은 어린 딸의 손을 잡고 실내 놀이공원도 찾았다. 이민정이 회전목마에 탄 딸에게 손을 흔드는 동안 곁을 지켰고, 다양한 놀이시설을 함께 둘러보며 휴일을 만끽했다. 평소 작품 속에서 강렬한 카리스마를 보여준 모습과는 상반된 다정한 분위기가 눈길을 끌었다.가족의 밤은 객실에 마련된 프라이빗 수영장에서 이어졌다. 이민정은 딸을 품에 안고 물장구를 치며 즐거운 시간을 보냈다. 물 밖에 있던 이병헌은 신나게 물놀이하는 아내와 딸을 바라보며 미소 지었다.이민정은 "서울 근교에 있고 공항과 가까워 긴 시간이 아니더라도 1박 2일이나 2박 3일로 오기 좋다"고 만족감을 드러냈다.한편 이병헌과 이민정은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr