사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

사진 = 린 인스타그램

가수 린이 무대 안팎을 오가는 다양한 순간을 공개하며 반전 매력을 전했다.린은 인스타그램에 "그러니까"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 린은 계단이 있는 대기 공간에서 반짝이는 아이보리 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 서 있다. 여러 겹의 시스루 러플이 풍성하게 더해진 드레스가 시선을 끌었고, 짧은 단발 헤어와 반짝이는 귀걸이, 손가락에 착용한 반지가 단정하면서도 우아한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 린은 노란 데이지와 연분홍 장미가 풍성하게 담긴 꽃다발 앞에 같은 드레스 차림으로 서 있다. 화사한 꽃 색감과 은은하게 반짝이는 드레스가 자연스럽게 어우러지며 무대가 끝난 뒤의 따뜻한 분위기를 전했다.또 다른 사진에서 린은 검은색 미니드레스를 입고 무대 뒤편에서 마이크를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 어두운 배경 속에서도 심플한 스타일링이 돋보였고 목걸이와 귀걸이, 스트랩 힐이 깔끔한 무대 의상과 조화를 이루며 차분한 매력을 더했다.마지막 사진에서 린은 같은 공간에서 한 손에는 마이크를, 다른 손에는 물병을 든 채 빨대를 물고 포즈를 취하고 있다. 자연스러운 표정과 편안한 자세가 공연 전후의 여유로운 순간을 담아내며 무대 밖의 친근한 분위기를 전했다.팬들은 "누나 골져쓰", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "누나 넘 아름다워요", "매번봐도 넘 이뻐여", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 응원의 마음을 전했다.앞서 린은 엠씨더맥스 이수는 2014년 9월 결혼했으나 결혼 11년 만에 파경 소식을 알렸다. 당시 소속사 325E&C는 양측의 귀책 사유가 없는 원만한 합의 이혼임을 강조하며 법적 관계는 정리됐으나 음악적 동료로서의 관계는 이어갈 예정이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr