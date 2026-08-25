사진=MBC '플레이리스트 109'

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'플레이리스트 109' 가수 송가인이 무속인 어머니의 경고를 흘려들었다가 목숨을 잃을 뻔한 사연을 공개했다.25일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'에는 송가인이 출연해 자신의 음악 인생과 어머니에 관한 이야기를 전했다.이날 송가인은 부모님도 국악을 했느냐는 질문에 "어머니의 영향을 많이 받았다"고 밝혔다. 그의 어머니는 국가무형문화재 제72호 '진도 씻김굿' 전승 교육사로 활동하고 있다. 송가인은 어린 시절부터 어머니의 모습을 보고 자라며 자연스럽게 국악을 접했다고 설명했다.국악을 전공한 딸에게 트로트 가수의 길을 먼저 권한 사람도 어머니였다. 송가인은 "어머니가 KBS1 '전국노래자랑'이 진도에 온다며 출연해 보라고 하셨다"고 회상했다. 어머니의 권유로 무대에 오른 그는 최우수상을 받은 데 이어 연말 결선에서 우수상까지 차지하며 트로트 가수로 활동할 계기를 마련했다.TV조선 '미스트롯' 출연을 결정할 때도 어머니의 조언을 구했다. 송가인은 일반인과 현역 가수가 함께 경쟁하는 프로그램에서 탈락할 경우 창피할 것 같아 출연을 망설였다고 털어놨다. 그러나 어머니는 고민할 필요도 없다는 듯 "나가라. 나가면 대박 난다"고 단언했다.송가인은 "어머니가 무녀시다. 신내림을 받으셨다"고 밝혔다. 딘딘이 어머니가 딸의 성공까지 내다본 것이냐고 묻자 그는 "그러신 것 같다"고 답했다.평소 중요한 일이 생길 때마다 어머니에게 상담한다는 송가인은 "엄마가 조심하라고 하는 것은 조심한다"고 말했다. 과거 어머니의 경고를 듣지 않았다가 실제로 큰 사고를 겪었기 때문.송가인은 "엄마가 물을 조심하라고 했는데 말을 듣지 않고 물가에 갔다가 진짜 죽을 뻔했다"고 고백했다. 위험한 상황에 빠진 그는"119가 와서 물에서 빼줬다. 그 이후로는 엄마를 100% 신뢰한다"고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr