KBS 아나운서 출신 방송인 김현욱이 캐나다 교포 아내를 향한 미안한 마음을 털어놨다./제공 사진

KBS 아나운서 출신 방송인 김현욱이 캐나다 교포 아내를 향한 미안한 마음을 털어놨다./사진제공=채널A

KBS 아나운서 출신 방송인 김현욱이 캐나다 교포 아내를 향한 미안한 마음을 털어놨다.지난 24일 방송된 '탐정들의 영업비밀'에는 김현욱이 일일 탐정으로 출연했다. '사건 수첩'에서는 남편을 따라 지방으로 이사한 뒤 낯선 환경에 적응하지 못해 우울증을 겪은 아내의 사연이 소개됐다.지켜보던 김현욱은 자기 아내를 떠올렸다. 그는 "아내가 전업주부인데 한국에서 만나는 친구도 거의 없고, 쌍둥이 남매를 키우느라 힘들어한다"며 미안한 마음을 내비쳤다.김현욱의 아내는 캐나다 교포로 알려졌다. 타국에서 육아와 가사에 집중하고 있는 아내의 상황을 방송 속 사연과 겹쳐보며 그동안 미처 살피지 못했던 외로움을 돌아본 것.김현욱은 사건이 마무리된 뒤 아내에게 영상 편지를 남겼다. 그는 "오늘 사건을 통해 아내의 외로움을 알아주고 더 잘해야겠다는 교훈을 얻었다"고 말했다.이어 "캐나다에서 와서 나만 바라보고 살고 있는데, 앞으로 내가 더 잘할게"라며 아내를 향한 애정을 표현했다.한편 김현욱은 과거 선풍적인 인기를 끌었던 '콩불(콩나물 불고기)'을 만들고 프랜차이즈화한 인물이라는 사실도 공개해 눈길을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr