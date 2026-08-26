사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 전 야구선수 윤석민이 미모의 아내 김수현을 향해 거침없는 망언을 쏟아냈다.25일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 윤석민♥김수현 부부가 새로운 운명 부부로 합류했다.이날 김수현이 등장하자 이지혜는 "배우 고윤정도 있고 이영애도 있다"며 감탄했다. 김숙 역시 "역대급 미모가 나왔다"고 칭찬했다.윤석민은 "원래는 더 예뻤는데 지금은 조금 맛이 간 것"이라며 "연애할 때는 정말 예뻤다"고 말해 야유를 받았다. 김구라가 "그렇게 따지면 너도 맛이 갔다"고 지적하자 그는 "저는 맛이 가게 태어났다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김수현은 "전 야구선수 윤석민의 아내이자 배우 김예령의 딸로 많이 소개됐다"며 자신을 소개했다. 과거 연기를 전공하고 배우로 활동하려 했다는 그는 "조금 잘해보려고 하던 찰나에 윤석민 씨가 낚아채는 바람에 배우의 꿈을 접었다. 지금은 두 아이를 키우는 주부가 됐다"고 밝혔다.윤석민은 "당시 제가 아내를 많이 좋아했다. 딱 봐도 예쁘지 않으냐"고 애정을 드러냈다. 그러나 "배우로 성공하기가 쉽지 않다. 저와 결혼한 것이 잘한 선택"이라고 덧붙여 패널들의 원성을 샀다. 김숙은 "결혼도 하고 배우로도 성공할 수 있다"고 반박했고, 김구라는 "여기저기서 두드려 맞을 소리만 한다"고 탄식했다.김수현은 윤석민이 자신의 이상형에 가까웠다고 밝혔다. 그는 "외모를 보지 않는다. 눈이 작은 사람을 좋아하고 웃는 모습이 예뻐야 한다. 개구쟁이처럼 생긴 얼굴을 좋아한다"고 말했다. 연애할 때는 윤석민의 장난기와 유쾌한 모습에 점점 더 호감을 느꼈다고 회상했다.하지만 결혼 후 매일 이어지는 장난은 고충이 됐다. 김수현은 "가끔 볼 때는 재미있었는데 매일 보니 힘들다. 말을 밉상으로 한다"고 털어놨다. 윤석민이 SNS에 아내가 잘 나오지 않은 사진을 올린 뒤 "내가 아깝다"는 글을 남긴 일도 폭로했다.윤석민은 "그게 제 개그 포인트"라면서도 "저는 진심으로 제가 아깝다고 생각한다"고 주장했다. 그는 행복한 가정을 만들기 위해 노력하는 면에서 자신이 아깝다는 뜻이라고 해명했다.이를 들은 이현이는 "혹시 아내에게 열등감이 있느냐. 개그라고 하는데 하나도 재미없다"고 일침을 날렸다. 윤석민의 거침없는 발언과 이를 받아치는 김수현의 모습이 결혼 11년 차 부부다운 티격태격 호흡을 보여줬다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr