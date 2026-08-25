사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 차태현이 소지섭의 '연기대상'을 예상하며 유연석에게 거침없는 돌직구를 날렸다.25일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,'에는 차태현과 진기주가 '틈 친구'로 출연했다.이날 진기주는 유연석과 같은 작품에서 호흡을 맞춘 적은 없고 시상식에서만 만났다고 밝혔다. 두 사람의 이야기를 듣던 차태현은 갑자기 유연석이 출연한 SBS 드라마 '신이랑 법률사무소'를 언급했다.차태현은 유연석의 연기에 대해 "너무 잘했고 재미있게 봤다"고 칭찬했다. 그러나 곧바로 소지섭 주연의 '김부장'을 거론하며 "그 작품 때문에 올해는 나가리다. 소지섭이 완전 대상"이라고 단언해 웃음을 안겼다.유재석은 "왜 벌써 시상식 이야기를 하느냐"며 차태현을 만류했다. 갑자기 연기대상 경쟁의 중심에 서게 된 유연석은 "저는 대상 생각도 하지 않았다"고 손사래를 쳤다. 유재석은 "그래도 아쉽기는 하다. 유연석도 좋았는데"라며 거들었다.차태현은 유연석을 향해 "운이 정말 없다"고 쐐기를 박았다. 작품과 연기는 훌륭했지만 강력한 경쟁작과 같은 해에 방송됐다는 이유로 아쉬움을 드러낸 것.유연석은 "연말 시상식에서는 못 받아도 SBS 내부 시상식에서 상을 받았다. 아마 당겨서 주신 것 같다"고 받아쳤다. 그러자 차태현은 "그건 연말 시상식에 아예 오지 말라는 이야기"라며 "상반기 대상"이라고 몰아갔다.유재석은 차태현에게 "너는 방송가 뒷이야기를 모아서 토크하고 다니느냐"고 지적했다. 차태현은 아랑곳하지 않고 유연석을 향해 "상반기 대상이네"라고 거듭 강조하며 거침없는 입담을 이어갔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr