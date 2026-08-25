사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

심플한 블랙 드레스를 입은 원더걸스 출신 선예가 무대 전 대기실에서 우아한 분위기를 담은 근황 사진을 공개하며 시선을 사로잡았다.선예는 최근 자신의 인스타그램에 "✨✨✨💃🏻 🎸 🥁 🎷🎤🎹"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 선예는 밝은 회색 벽을 배경으로 블랙 드레스를 입은 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 헤어를 한쪽으로 넘긴 스타일링과 반짝이는 드레스 끈, 실버 목걸이와 드롭 이어링이 차분한 의상에 포인트를 더했고, 은은한 미소가 어우러지며 단정하면서도 우아한 분위기를 완성했다.다른 사진에서 선예는 같은 장소에서 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있다. 손을 자연스럽게 내린 자세와 부드러운 표정이 편안한 분위기를 만들었고, 블랙 드레스의 매끈한 실루엣이 깔끔하게 드러나며 세련된 매력을 더했다.이어진 사진에서 선예는 한 손을 허리에 올린 채 정면을 응시하며 포즈를 취하고 있다. 드레스의 간결한 디자인과 액세서리의 은은한 반짝임이 조화를 이루고, 담백한 배경이 오히려 선예의 또렷한 이목구비와 스타일링을 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 선예는 거울 앞에서 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 환하게 웃으며 휴대전화를 든 선예 뒤로 다른 사람이 함께 비치고 있으며, 소파와 테이블, 음료 등이 놓인 대기실 공간까지 자연스럽게 프레임에 담겨 공연을 앞둔 비하인드 분위기를 전했다.팬들은 "너무 아름다우세여", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 이쁘네예", "너무너무 예쁘당", "진심으로 정말 이뻐" 등의 댓글을 남기며 변함없는 미모와 무대를 향한 응원을 보냈다.한편 1989년생으로 37세인 선예는 지난 2007년 원더걸스로 데뷔했다. 선예는 2013년 캐나다 교포 출신 선교사와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 선예는 개인 SNS를 통해 셋째의 초등학교 입학 소식을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr