사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

배우 수지가 다채로운 스타일링을 소화한 화보를 공개하며 독보적인 분위기를 선보였다.수지는 인스타그램에 "guess ❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수지는 넓은 챙의 검은 모자를 쓰고 블랙 레더 재킷 위에 흰색 프린트 티셔츠를 레이어드한 채 카메라를 응시하고 있다. 허리까지 길게 내려오는 생머리와 담담한 표정이 어우러졌고, 자연광이 스며든 배경 속에서 또렷한 이목구비가 한층 돋보이며 강렬한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 수지는 같은 스타일링으로 벤치에 다리를 넓게 벌린 채 앉아 정면을 바라보고 있다. 블랙 레더 재킷과 데님 팬츠의 조합에 넓은 챙 모자가 더해졌고, 힘을 뺀 자연스러운 자세와 차분한 시선이 화보 특유의 여유로운 무드를 더욱 살렸다.또 다른 사진에서 수지는 선명한 붉은색 니트를 입고 한쪽 소매로 얼굴 일부를 살짝 가린 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 목걸이, 귀걸이가 함께 어우러졌으며 따뜻한 색감의 배경과 대비되는 강렬한 니트 컬러가 시선을 끌었다.마지막 사진에서 수지는 붉은색 픽업트럭 적재함에 걸터앉아 베이지색 아우터와 검은색 레이스 스커트, 블랙 롱부츠를 매치한 스타일링을 선보였다. 뒤편으로 펼쳐진 황량한 풍경과 짙은 구름이 드리운 하늘이 함께 담겼고, 길게 늘어뜨린 머리와 차분한 표정이 어우러지며 영화의 한 장면 같은 분위기를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1994년생인 수지는 32세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr