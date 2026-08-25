사진 = 안은진 인스타그램
사진 = 안은진 인스타그램
배우 안은진이 서강준과 함께한 화보를 공개하며 강렬한 분위기를 선보였다.

안은진은 인스타그램에 "너말고다른연애"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 안은진은 검은색 슬리브리스 톱에 데님 팬츠를 매치한 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 생머리와 얼굴선을 따라 자연스럽게 내려온 앞머리가 또렷한 이목구비를 더욱 강조했고 손가락을 입술 가까이에 가져간 포즈와 손에 쥔 껍질이 벗겨진 과일이 함께 담기며 담백하면서도 몽환적인 화보 분위기를 완성했다.
사진 = 안은진 인스타그램
사진 = 안은진 인스타그램
이어진 사진에서 안은진은 검은색 의상을 입고 어깨 위로 짙은 색 재킷을 덮어쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 재킷을 양손으로 가볍게 잡아 얼굴을 감싸듯 연출한 자세와 차분한 조명, 깊이 있는 눈빛이 어우러지며 절제된 분위기를 더욱 돋보이게 했다.
사진 = 안은진 인스타그램
사진 = 안은진 인스타그램
또 다른 사진에서 안은진은 서강준과 얼굴을 가까이 마주한 채 서로의 손가락 끝을 입가에 댄 포즈를 취하고 있다. 흑백 톤으로 연출된 화면 속에서 안은진은 흰색 의상을, 서강준은 패턴이 들어간 재킷을 착용했으며 서로를 응시하는 시선과 밀착된 구도가 긴장감 있는 화보의 분위기를 완성했다.
사진 = 안은진 인스타그램
사진 = 안은진 인스타그램
마지막 사진에서 안은진은 서강준과 나란히 얼굴을 맞댄 채 카메라 밖을 바라보고 있다. 안은진은 연한 색 셔츠를 입고 한쪽 팔을 머리 위로 올린 자세를 취했고, 서강준은 푸른색 아우터를 입은 채 안은진의 턱선을 손으로 감싸고 있다. 두 사람의 또렷한 옆선과 강렬한 눈빛, 차분한 색감이 어우러지며 한 편의 영화 같은 화보를 연출했다.

팬들은 "너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "분위기 여신", "안은진 사랑해", "진짜 아름답다는 말밖에 안 나와" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 안은진은 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 가운데 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애'에 출연한다. ‘너 말고 다른 연애’는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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