사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

배우 안은진이 서강준과 함께한 화보를 공개하며 강렬한 분위기를 선보였다.안은진은 인스타그램에 "너말고다른연애"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안은진은 검은색 슬리브리스 톱에 데님 팬츠를 매치한 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 생머리와 얼굴선을 따라 자연스럽게 내려온 앞머리가 또렷한 이목구비를 더욱 강조했고 손가락을 입술 가까이에 가져간 포즈와 손에 쥔 껍질이 벗겨진 과일이 함께 담기며 담백하면서도 몽환적인 화보 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 안은진은 검은색 의상을 입고 어깨 위로 짙은 색 재킷을 덮어쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 재킷을 양손으로 가볍게 잡아 얼굴을 감싸듯 연출한 자세와 차분한 조명, 깊이 있는 눈빛이 어우러지며 절제된 분위기를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 안은진은 서강준과 얼굴을 가까이 마주한 채 서로의 손가락 끝을 입가에 댄 포즈를 취하고 있다. 흑백 톤으로 연출된 화면 속에서 안은진은 흰색 의상을, 서강준은 패턴이 들어간 재킷을 착용했으며 서로를 응시하는 시선과 밀착된 구도가 긴장감 있는 화보의 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 안은진은 서강준과 나란히 얼굴을 맞댄 채 카메라 밖을 바라보고 있다. 안은진은 연한 색 셔츠를 입고 한쪽 팔을 머리 위로 올린 자세를 취했고, 서강준은 푸른색 아우터를 입은 채 안은진의 턱선을 손으로 감싸고 있다. 두 사람의 또렷한 옆선과 강렬한 눈빛, 차분한 색감이 어우러지며 한 편의 영화 같은 화보를 연출했다.팬들은 "너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "분위기 여신", "안은진 사랑해", "진짜 아름답다는 말밖에 안 나와" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 안은진은 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 가운데 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애'에 출연한다. ‘너 말고 다른 연애’는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr