'나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 방송 의혹에 입장을 밝혔다./사진=MBC

'나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 방송 의혹에 입장을 밝혔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

이하 MBC '나 혼자 산다' 제작진 입장 전문

'나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 방송 의혹에 입장을 밝혔다.25일 MBC '나 혼자 산다' 측은 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 밝혔다.다만 현지에서 차량을 빌리기 위해 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실은 방송 이후 파악했다고 설명했다.'나 혼자 산다' 측은 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"고 전했다.이어 "대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"고 덧붙였다.현지 기관으로부터 촬영 지원을 받았다는 의혹에도 선을 그었다. 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 강조했다.앞서 지난 14일 방송에서는 전현무가 바쁜 일정 속 모처럼 생긴 1박 2일의 휴일을 보내기 위해 배낭 하나를 메고 공항으로 향하는 모습이 담겼다. 전현무는 '가보지 않은 낯선 곳'이라는 조건을 두고 즉석에서 카자흐스탄 알마티를 여행지로 결정했다. 이후 공항에서 항공권을 발권하고 숙소와 렌터카를 예약하는 과정까지 공개하며 사전 계획 없이 떠나는 '무작정 여행'을 이어갔다.그러나 방송 이후 온라인에서는 실제로 모든 과정이 즉흥적으로 진행될 수 있는지를 두고 의문이 제기됐다. 특히 카자흐스탄에서 렌터카를 이용하려면 운전면허와 관련한 별도의 공증 절차가 필요하다는 현지 여행 경험자들의 주장이 나오면서 논란이 확산했다.전현무뿐 아니라 촬영을 동행한 제작진의 항공권과 현지 촬영 준비 역시 즉석에서 이뤄진 것인지에 대한 의문이 더해지면서 '즉흥 여행'의 실제 준비 과정을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.안녕하세요. MBC '나 혼자 산다' 제작진입니다.전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것입니다.방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인하였습니다.대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔습니다.아울러 이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없습니다.앞으로 '나 혼자 산다' 제작진은 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr