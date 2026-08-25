안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS

안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS

배우 안보현이 ‘재벌X형사2’에서 진이수의 천연덕스러운 허세 뒤 짙은 트라우마를 생생하게 그려냈다.안보현은 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’에서 돈이면 못 할 것이 없는 재벌 3세이자 강력팀 형사 진이수 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. '재벌X형사2'는 6회 시청률 7.5%를 기록, 3회 연속 시청률 상승세를 나타내고 있다. 동시간대 방송된 공효진 주연의 MBC '유부녀 킬러'는 8.8%로 하락했다.안보현이 분한 진이수의 매력 포인트는 재벌 3세다운 ‘꺼드럭’이다. 안보현은 나르시시즘 가득하고 자신이 가진 배경과 재력을 거리낌없이 활용하는 진이수의 면모를 유쾌하게 풀어내고 있다. 영장이 없어 수색이 가로막히면 집을 통째로 사고, 전화 한 통으로 헬기를 소환하며, 도심 한복판에서 화려한 스포츠카를 타고 용의자 추격에 나서는가 하면 해외로 출국한 용의자를 쫓기 위해 자신의 얼굴이 대문짝만하게 붙은 전세기를 띄우는 식이다.사건 관련 인물들을 조사할 때도 진이수는 타고난 장난기와 친화력으로 스스럼없이 다가가 경계를 허문다. 권 서장(류태호 분)이 팀장 주혜라(정은채 분)를 불러내 잔소리를 퍼부을 때 불쑥 나타나 능청스럽게 방패막이가 되어주기도 한다.자신감으로 똘똘 뭉친 진이수이기에도 아픈 과거로 인한 극심한 공황 증세가 있다. 최 회장(김명수 분)의 뜻에 따라 찾은 정신과에서 부모님과 형에 관한 가족사 질문이 나오자마자 차갑게 벽을 세운 진이수. 그는 “그냥 약을 주시면 좋을 것 같은데. 시간 낭비하지 마시고”라며 자신의 속마음을 들여다보기를 회피한 채 감정을 즉각 닫아버렸다.안보현은 목숨을 걸고 거침없이 범인을 쫓는 직진 형사로서의 정의감과 천진난만 관종 끼, 마음의 상처 앞에서 한없이 방어적으로 변하는 진이수의 극과 극 온도 차를 그려내고 있다.‘재벌X형사2’는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr