안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS
안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS
배우 안보현이 ‘재벌X형사2’에서 진이수의 천연덕스러운 허세 뒤 짙은 트라우마를 생생하게 그려냈다.

안보현은 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’에서 돈이면 못 할 것이 없는 재벌 3세이자 강력팀 형사 진이수 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. '재벌X형사2'는 6회 시청률 7.5%를 기록, 3회 연속 시청률 상승세를 나타내고 있다. 동시간대 방송된 공효진 주연의 MBC '유부녀 킬러'는 8.8%로 하락했다.

안보현이 분한 진이수의 매력 포인트는 재벌 3세다운 ‘꺼드럭’이다. 안보현은 나르시시즘 가득하고 자신이 가진 배경과 재력을 거리낌없이 활용하는 진이수의 면모를 유쾌하게 풀어내고 있다. 영장이 없어 수색이 가로막히면 집을 통째로 사고, 전화 한 통으로 헬기를 소환하며, 도심 한복판에서 화려한 스포츠카를 타고 용의자 추격에 나서는가 하면 해외로 출국한 용의자를 쫓기 위해 자신의 얼굴이 대문짝만하게 붙은 전세기를 띄우는 식이다.
안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS
안보현이 '재벌X형사2'에서 활약하고 있다./사진제공=SBS
사건 관련 인물들을 조사할 때도 진이수는 타고난 장난기와 친화력으로 스스럼없이 다가가 경계를 허문다. 권 서장(류태호 분)이 팀장 주혜라(정은채 분)를 불러내 잔소리를 퍼부을 때 불쑥 나타나 능청스럽게 방패막이가 되어주기도 한다.

자신감으로 똘똘 뭉친 진이수이기에도 아픈 과거로 인한 극심한 공황 증세가 있다. 최 회장(김명수 분)의 뜻에 따라 찾은 정신과에서 부모님과 형에 관한 가족사 질문이 나오자마자 차갑게 벽을 세운 진이수. 그는 “그냥 약을 주시면 좋을 것 같은데. 시간 낭비하지 마시고”라며 자신의 속마음을 들여다보기를 회피한 채 감정을 즉각 닫아버렸다.

안보현은 목숨을 걸고 거침없이 범인을 쫓는 직진 형사로서의 정의감과 천진난만 관종 끼, 마음의 상처 앞에서 한없이 방어적으로 변하는 진이수의 극과 극 온도 차를 그려내고 있다.

‘재벌X형사2’는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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