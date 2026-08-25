심재원이 오랜 시간 함께해온 백구영과 캐스퍼를 심사하는 과정에서 눈물을 보였다.
25일 방송되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 2회에서는 첫 번째 미션 '1:1 시그니처 400'의 최종 승자를 가리는 2차 관문 '라스트 런'이 펼쳐진다. 이번 미션에서는 10인의 안무가가 400명의 댄서를 지휘해 단 하나의 '디렉터 크레딧'을 두고 경쟁한다. 특히 백구영과 캐스퍼의 리턴매치에 관심이 쏠린다.
앞선 '1:1 시그니처 안무 쟁탈전'에서 캐스퍼는 백구영에게 9대0으로 패하며 자신의 시그니처 안무를 내줬다. 이후 설욕을 다짐한 캐스퍼가 다시 한번 백구영과 맞붙으면서 두 사람의 자존심 대결이 이어진다.
이번 승부에는 두 사람과 오랜 인연을 지닌 심재원이 스페셜 저지로 나선다. 백구영과 캐스퍼는 심재원에 대해 "성장하는 데 있어 큰 도움을 준 형이자 스승"이라고 표현하며 각별한 관계를 언급했다. 세 사람은 오랜 시간 같은 회사에서 활동했지만, 이번에는 참가자와 심사위원이라는 다른 위치에서 마주했다.
선공개 영상에서는 백구영과 캐스퍼의 작품을 평가하던 심재원이 결국 눈물을 흘리는 모습이 담겼다. 그는 "코흘리개 때부터 봤다"며 두 사람과 함께한 시간을 떠올렸다. 이어 "두 분을 평가하는 게 심리적으로 아주 힘들었다. 이 친구들이 어떻게 성장했고 어떤 과정을 겪었는지 너무 잘 알고 있어 많은 생각을 하게 됐다"고 털어놨다. 그러면서도 "그래도 경쟁이니까 최대한 냉정하게 심사하려고 했다"고 덧붙였다. 심재원과 함께 첫 스페셜 저지로는 모니카와 안토니 리(Anthony Lee)가 참여한다. 모니카는 아티스트 퍼포먼스를 비롯해 드라마와 영화 안무 및 디렉팅까지 활동 영역을 넓혀왔다. 안토니 리는 댄스 크루 킨자즈(KINJAZ)의 공동 창립자이자 디렉터로 세계 각국의 댄스 컴피티션에서 저지로 활동해왔다.
'라스트 런'에서는 백구영과 캐스퍼를 비롯해 시미즈와 레난, 해쉬와 정민준, 나인과 베이비주, 바다와 인규까지 총 5개 대진이 진행된다. 10인의 안무가는 400명의 댄서 가운데 자기 작품을 가장 잘 구현할 인원을 직접 선택해 무대를 완성한다.
'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 2회는 25일 오후 10시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
25일 방송되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 2회에서는 첫 번째 미션 '1:1 시그니처 400'의 최종 승자를 가리는 2차 관문 '라스트 런'이 펼쳐진다. 이번 미션에서는 10인의 안무가가 400명의 댄서를 지휘해 단 하나의 '디렉터 크레딧'을 두고 경쟁한다. 특히 백구영과 캐스퍼의 리턴매치에 관심이 쏠린다.
앞선 '1:1 시그니처 안무 쟁탈전'에서 캐스퍼는 백구영에게 9대0으로 패하며 자신의 시그니처 안무를 내줬다. 이후 설욕을 다짐한 캐스퍼가 다시 한번 백구영과 맞붙으면서 두 사람의 자존심 대결이 이어진다.
이번 승부에는 두 사람과 오랜 인연을 지닌 심재원이 스페셜 저지로 나선다. 백구영과 캐스퍼는 심재원에 대해 "성장하는 데 있어 큰 도움을 준 형이자 스승"이라고 표현하며 각별한 관계를 언급했다. 세 사람은 오랜 시간 같은 회사에서 활동했지만, 이번에는 참가자와 심사위원이라는 다른 위치에서 마주했다.
선공개 영상에서는 백구영과 캐스퍼의 작품을 평가하던 심재원이 결국 눈물을 흘리는 모습이 담겼다. 그는 "코흘리개 때부터 봤다"며 두 사람과 함께한 시간을 떠올렸다. 이어 "두 분을 평가하는 게 심리적으로 아주 힘들었다. 이 친구들이 어떻게 성장했고 어떤 과정을 겪었는지 너무 잘 알고 있어 많은 생각을 하게 됐다"고 털어놨다. 그러면서도 "그래도 경쟁이니까 최대한 냉정하게 심사하려고 했다"고 덧붙였다. 심재원과 함께 첫 스페셜 저지로는 모니카와 안토니 리(Anthony Lee)가 참여한다. 모니카는 아티스트 퍼포먼스를 비롯해 드라마와 영화 안무 및 디렉팅까지 활동 영역을 넓혀왔다. 안토니 리는 댄스 크루 킨자즈(KINJAZ)의 공동 창립자이자 디렉터로 세계 각국의 댄스 컴피티션에서 저지로 활동해왔다.
'라스트 런'에서는 백구영과 캐스퍼를 비롯해 시미즈와 레난, 해쉬와 정민준, 나인과 베이비주, 바다와 인규까지 총 5개 대진이 진행된다. 10인의 안무가는 400명의 댄서 가운데 자기 작품을 가장 잘 구현할 인원을 직접 선택해 무대를 완성한다.
'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 2회는 25일 오후 10시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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