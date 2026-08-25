저번엔 선풍기 팔더니…‘재혼’ 22기 옥순, 8급 공무원에서 팔이피플로 변신

'나는 솔로' 22기 옥순이 공동구매 인플루언서로 활발한 활동을 이어가고 있다.22기 옥순은 최근 자신의 SNS를 통해 요거트 공동구매를 진행하며 제품 홍보에 나섰다.공개된 사진 속 옥순은 소파에 편안하게 앉아 요거트를 직접 맛보고 있다. 민소매 상의와 반바지 차림으로 자연스러운 일상을 연출하면서 자신이 판매하는 제품을 소개하는 모습이다.앞서 옥순은 무더운 여름을 겨냥해 선풍기 공동구매에 나서는 등 SNS를 적극적으로 판매 채널로 활용해왔다. 이번에는 요거트까지 품목을 넓히면서 식품부터 생활가전까지 다양한 제품을 선보이는 '공구 인플루언서'로 완전히 자리를 잡은 모양새다.옥순은 과거 국립대학교 8급 행정직으로 근무했으나 퇴사한 뒤 인플루언서로 전향했다. 특히 최근에는 자신을 향한 이른바 '팔이피플'이라는 시선에 대해서도 직접 입장을 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr