시리즈 '재혼 황후'의 한 장면. / 사진제공=디즈니+

영화 '정가네'의 한 장면. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '최종면접'의 한 장면. / 사진제공=NEW

제31회 부산국제영화제가 신민아·주지훈·이종석·이세영 주연의 '재혼 황후'를 첫 공개한다. 이외에 이재욱·고민시·김민하의 '꿀알바', 손석구 주연의 '푸른길' 등 공개 전부터 관심을 모은 시리즈들도 부산에서 처음 베일을 벗는다. 나홍진 감독의 '호프'도 영화제 관객들을 만난다. 부산국제영화제는 '온 스크린', '한국영화의 오늘 - 스페셜 프리미어', '한국영화의 오늘 - 파노라마' 선정작 총 12편을 공개했다.제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 부산 영화의전당 일대에서 개최된다.'온 스크린'은 그해의 최신 드라마 시리즈 기대작을 상영하는 섹션이다. 올해는 '꿀알바', '재혼 황후', '푸른길'이 선정됐으며 세 작품 모두 월드 프리미어로 공개된다.'꿀알바'는 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준이 출연한다. '막걸리가 알려줄거야'로 부산국제영화제에서 수상한 김다민 감독의 연출작으로, 수상한 아르바이트 현장을 배경으로 현실적인 이야기와 미스터리를 결합했다.웹소설과 웹툰으로 인기를 얻은 동명의 IP를 원작으로 한 '재혼 황후'도 부산에서 처음 공개된다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 주연을 맡았다. '너의 목소리가 들려', '서른이지만 열일곱입니다' 등을 연출한 조수원 감독이 메가폰을 잡았다. 공개된 스틸 속 우아한 자태를 사랑하는 황후 신민아의 모습이 눈길을 끈다.한준희 감독의 신작 '푸른길'에는 손석구, 나가야마 에이타, 김신록 등이 출연한다. 국경을 넘나드는 연쇄살인 미스터리의 진실을 파헤치는 작품이다. 한준희 감독은 영화 '차이나타운'과 시리즈 'D.P.' 등을 선보였다.'한국영화의 오늘 - 스페셜 프리미어'에서는 '사피엔스', '세대유감', '정가네'가 월드 프리미어로 공개된다.'사피엔스'에서는 정성일과 유재명이 재벌 3세 납치 사건의 용의자와 변호사로 만난다. 한 명의 용의자를 둘러싼 여러 진술 속에서 진짜 범인을 찾아가는 스릴러로, '노 웨이 아웃: 더 룰렛'을 연출한 이후빈 감독의 장편 영화 데뷔작이다.'세대유감'은 조상신을 달래려는 아버지와 퇴마에 나선 아들의 이야기를 그린 코미디다. 정재영과 이이경이 부자로 호흡을 맞추고 김주령과 김아영이 각각 엄마와 딸을 연기한다. '파편'으로 부산국제영화제에서 CGV상과 초록뱀미디어상을 받은 김성윤 감독이 연출했다.류승룡과 박해준은 '정가네'로 만난다. 30년간 말 한마디 섞지 않고 살아온 원수 같은 형제가 마을에 닥친 위기 속에서 운명처럼 태어난 송아지를 지키기 위해 의기투합하는 이야기다. '퐁당퐁당 LOVE'를 연출한 김지현 감독의 장편 영화 데뷔작이다.'한국영화의 오늘 - 파노라마'에서는 '수능, 출제의 비밀', '여전히 찬란하게', '자필', '첫세계', '최종면접', '호프' 등 총 6편을 선보인다. 이선빈과 유재명이 출연하는 '수능, 출제의 비밀'은 행정 착오로 수능 출제 캠프에 갇힌 국어 교사의 고군분투를 그린 코미디다. '해치지않아', '이상한 나라의 수학자'의 각본을 쓴 이용재 감독의 첫 연출작이다.김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작 '여전히 찬란하게'도 관객들을 만난다. 1942년 영원을 약속한 열일곱 살 단짝 순옥과 정임이 60년 뒤 다시 마주하면서 벌어지는 이야기로, 송일곤 감독이 연출했다.정성일과 박지현이 주연을 맡은 '자필'은 과거 강압 수사 의혹과 마주한 법무부 장관 후보를 둘러싼 진실 공방을 그린다. 2023 영화진흥위원회 한국영화 시나리오 공모전에서 수상한 홍성민 감독의 장편 데뷔작이다.'남매의 여름밤'의 윤단비 감독은 두 번째 장편 '첫세계'를 선보인다. 섬에서 살아온 열일곱 살 진이 여름과 함께 찾아온 낯선 감각을 마주하는 이야기다.'최종면접'에는 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 출연한다. 최종 합격자를 뽑는 입사 면접장에서 지원자들의 비밀을 폭로하는 의문의 봉투가 발견되며 벌어지는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발'의 김정훈 감독이 연출했다.나홍진 감독의 '호프'도 라인업에 이름을 올렸다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 알리시아 비칸데르, 마이클 패스벤더 등이 출연하는 작품으로 올해 칸영화제 경쟁부문에 초청됐다.제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 부산 영화의전당 일대에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr