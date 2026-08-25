김이경이 빅스마일엔터테인먼트와 재계약을 체결했다./사진제공=빅스마일엔터테인먼트

배우 김이경이 빅스마일엔터테인먼트와 재계약을 체결했다.25일 빅스마일엔터테인먼트는 "오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 김이경 배우와 소중한 인연을 이어가게 되어 매우 기쁘다”며 “무한한 잠재력과 폭넓은 연기 스펙트럼을 지닌 배우인 만큼, 다양한 작품에서 독보적인 역량을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것” 이라고 전했다.이어 “매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 성실히 필모그래피를 넓혀가고 있는 김이경 배우가 펼쳐갈 앞으로의 행보에 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.김이경은 최근 tvN 드라마 '친애하는 X'에서 심성희 역을 맡아 캐릭터의 복합적인 감정선을 섬세하게 그려냈다. 앞서 최고 시청률 38.2%를 기록한 드라마 '신사와 아가씨'를 비롯해 '스위트홈', '오늘도 사랑스럽개', 영화 '언니 유정' 등 다양한 작품에서도 안정적인 연기력과 탄탄한 캐릭터 소화력을 선보이며 자신만의 색깔을 차근차근 구축해왔다.김이경은 차기 작품 촬영을 마치며 활발한 행보를 이어가고 있다. 장르와 캐릭터의 경계를 넓혀가며 다채로운 매력을 보여주고 있는 김이경이 빅스마일엔터테인먼트와의 두터운 신뢰를 바탕으로 펼쳐갈 활약에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr