김혜준과 차우민의 열애설 후폭풍이 불어닥친다./사진제공=tvN

김혜준과 차우민의 열애설 후폭풍이 불어닥친다./사진제공=tvN

김혜준과 차우민의 열애설 후폭풍이 불어닥친다.25일 방송되는 tvN 월화드라마 ‘최애의 사원’ 8회에서는 직원 남다름(김혜준 분)과 이사 이찬(차우민 분)의 스캔들로 인해 강하기(강훈 분)가 일생일대의 고민에 빠진다.강하기는 남다름을 향한 자신의 마음을 자각하고 이를 표현하려던 찰나 남다름과 친구 이찬의 열애설이 터진 사실을 알게 됐다. 이미 남다름이 오랜 고민과 강하기의 격려로 마음을 다잡고 이찬의 마음을 거절한 후였지만, 과거 데이트를 했던 당시 누군가에 의해 몰래 찍힌 사진이 공개되면서다.남다름은 서로 점점 설렘을 느끼던 강하기와의 관계가 곤란해지는 것은 물론 회사에서의 입지까지 흔들리기 시작한다. 특히 강하기에게 모든 상황을 설명하려 애쓰지만, 이미 실망과 배신감에 휩싸인 강하기는 남다름의 해명조차 믿지 않는다. 남다름이 사생팬이라는 루머가 퍼지게 된 만큼 아펠로를 향한 불매 여론까지 등장한다.공개된 사진에는 근조화환이 잔뜩 깔린 채 수많은 인파가 몰려있는 아펠로 사옥의 풍경이 담겼다. 남다름은 어쩔 줄 모르는 표정을 짓는가 하면 죄인처럼 고개를 푹 숙이고 있다. 오랜 친구 이슬아(김아영 분)가 어떻게든 남다름을 지켜보려 하지만 사람들의 관심을 막기에는 역부족인 듯하다.남다름은 모든 상황을 스스로 수습하기 위해 사직서까지 내밀며 아펠로, 그리고 강하기와의 작별을 고할 예정이다. 갑작스럽게 불어닥친 폭풍우로 인해 일생일대의 위기에 놓인 강하기가 이제껏 일궈온 회사 아펠로를 수호할지, 호감 대상인 남다름을 보호할지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr