‘러브캐처’ 김효진, 무명가수랑 공개열애…냅다 커플링 자랑

‘러브캐처 인 발리’ 출신 김효진이 ‘더 스카웃’ 출신 싱어송라이터 김윤수와 공개 열애 중인 가운데 달달한 커플 근황을 공개했다.김효진은 24일 자신의 SNS에 “여름이었다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 연인 김윤수와 함께 여유로운 시간을 보내는 김효진의 모습이 담겼다. 두 사람은 바다를 배경으로 얼굴을 가까이 맞댄 채 셀카를 찍었다. 김효진은 윙크를 하며 입술을 내밀었고, 김윤수 역시 장난스러운 표정으로 카메라를 바라보며 자연스러운 연인의 분위기를 자아냈다.특히 두 사람은 나란히 손을 펼쳐 반지를 자랑해 눈길을 끌었다. 함께 직접 만든 반지를 각자의 손가락에 착용한 뒤 인증 사진까지 남기며 특별한 추억을 기록했다.김효진의 연인 김윤수 역시 방송 출연 경력이 있다. 김윤수는 지난 5월 첫 방송된 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’에 16인의 뮤즈 중 한 명으로 출연했다.김효진은 티빙 연애 예능 ‘러브캐처 인 발리’을 통해 얼굴을 알렸다. 연애 예능 출연자와 음악 서바이벌 출연자의 만남이라는 점에서도 관심을 끈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr