엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈이 6인조로 개편된 이후 첫 컴백에 나서는 마음가짐을 밝혔다.엔하이픈은 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 미니 8집 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스) 발매 기념 기자간담회를 열었다.엔하이픈은 지난 3월 희승(에반)의 탈퇴 이후 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 6인 체제로 활동하고 있다. 6인 체제로 처음 선보이는 앨범이지만, 컴백에 임하는 마음가짐은 이전과 크게 다르지 않았다.정원은 "항상 같은 마음이다. 어떤 상황에서든 무대와 퍼포먼스를 최우선으로 생각했다. 5월 서울 콘서트를 시작으로 남북미, 부산까지 투어를 이어가며 엔진(팬덤명)에게 많은 에너지를 얻었다. 엔진들도 우리와 같은 마음이라는 걸 확인할 수 있었고, 덕분에 컴백까지 열심히 준비할 수 있었다"고 말했다. 정원은 "멤버 수를 생각하기보다는 어떻게 하면 결과물이 더 잘 나올지 고민했다"고 덧붙였다.갑작스러운 팀 개편에도 멤버들은 흔들림 없이 활동을 이어갔다. 정원은 "팀 개편 직후 호주에서 공연이 있었다. 팬들은 무대 위 우리 모습을 보고 판단할 것이기 때문에, 최대한 프로페셔널하게 좋은 무대를 보여드릴 방법을 생각했다. 그 이후에는 앨범 작업을 하며 바쁘게 지냈다"고 했다.이번 앨범은 죄악을 모티브로 한 'THE SIN' 시리즈의 두 번째 작품이다. 금기를 깨고 도피를 선택한 연인이 마주하게 되는 여정의 결말을 다룬다. 타이틀곡 'Bloody Paradise'(블러디 파라다이스)는 추격과 도피가 이어지는 위기 속에서도 오직 눈앞의 서로만을 바라보는 연인의 상황을 낙원으로 표현한 브라질리언 펑크 곡이다.엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS'는 오는 21일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr