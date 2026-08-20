'나혼산' 재출연에 트집 잡혔는데…"요가에 진심, 몸 아직 자고 있어" 실력 해명

유리가 요라 실력을 공개한다./사진제공=MBC

소녀시대 유리가 1달 만에 MBC ‘나 혼자 산다’에’ 재출격하는 가운데, 흔들린 요가 자세에 다급히 해명한다.오는 21일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 소녀시대 유리가 ‘경력 20년’ 요가 솜씨를 뽐낸다.유리는 지난 ‘무지개 라이브’를 통해 제주에서 독립을 시작한 자취 새내기의 현실 일상을 보여줬다. 제주의 습기와 벌레와 싸우고, 제주에서 만난 인연들과 정을 나누고, 제주의 자연을 즐겼다. 이날 방송에서는 유리가 제주에서 자신만의 여름을 즐기는 모습을 보여줄 예정이다.유리는 해도 뜨지 않은 새벽에 일찍 일어나 제주에서 만난 동갑내기 절친과 함께 어디론가 향한다. 공개된 사진 속에는 유리가 절친과 바닷가 앞에서 요가를 하는 모습이 담겼다. 유리가 ‘요가 스승’인 절친과 함께 일출 요가를 즐기는 것. 요가 경력이 무려 20년이라는 유리는 제주 집에도 ‘요가방’이 따로 있을 정도로 요가에 진심이라고 밝힌다.유리는 점차 밝아지는 바다 일출을 온몸으로 느끼며 고난도 요가 수업을 받는다. 명상을 하고 맑아진 정신으로 요가에 몰입하던 유리는 순간 중심이 흔들리자, “몸이 아직 자고 있어요”라고 해명한다.유리는 낭만 가득한 친구의 아지트에서 못 이룬 잠을 청하는가 하면, 신선한 채소와 치즈로 만든 샐러드로 첫 끼를 즐긴다. 그러나 유리의 “너무 부족해!”라는 한마디에 메인 메뉴였던 샐러드가 갑자기 ‘김치’로 탈바꿈한다고 해 이목을 끈다.유리는 동네의 숨은 맛집인 빵집 쌍두마차도 공개한다. 그곳에서 유리는 제주의 인심을 마음껏 즐기며 빵빵한 ‘빵충전’을 한다고 해 기대가 모인다.한편, 유리의 출연분 예고 영상이 공개된 이후 일부 네티즌들은 '보여주기식'이라는 반응과 함께 이효리를 따라 하는 것 아니냐는 불편의 시선을 보냈다. 반면 "건강하고 인간미 있고 예쁘다", "제주살이 더 보고 싶었다" 등에 긍정적인 반응도 있다. 이러한 갑론을박에 유리와 여러 차례 만났다고 밝힌 지인은 직접 댓글로 "유리랑 직접 안 만나 봤죠? 얘는 보여주기식 못한다. 나는 직접 여러 번 만났다. 정말 멋진 친구다. 보이는 대로 잘 봐달라"고 감싸기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr