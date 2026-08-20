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가수 최자가 배우 선우은숙의 아들 이상원, 며느리 최선정 부부와 손잡았다. 평소 '최자로드'를 통해 남다른 음식 사랑을 보여온 최자는 이번에는 자신의 이름을 내건 순대국 제품을 선보인다.최선정, 이상원 대표가 운영하는 라이프스타일 큐레이션 커머스 플랫폼 AWW는 최자와 협업한 '최자의 국밥로드 THE 순대국'을 20일 출시한다. 최선정은 배우 선우은숙의 며느리이며 이상원은 선우은숙의 아들이다. 부부는 AWW의 공동대표를 맡고 있다.최자는 오랫동안 '최자로드'를 통해 자신이 직접 찾아다닌 맛집과 음식에 대한 경험을 콘텐츠로 만들어왔다. 이번에는 그중에서도 전국 각지에서 맛본 순대국에 대한 경험과 취향을 제품 개발에 반영했다. 콘텐츠로 선보이던 최자의 미식 경험이 실제 상품으로 영역을 넓힌 셈이다.최자는 직접 행사에도 나선다. '최자의 국밥로드 THE 순대국 론칭 팝업 VIP DAY'는 20일 오후 6시부터 10시까지 서울 성동구 원기옥 성수낙낙점에서 진행된다.팝업 공간에는 최자가 전국 각지의 순대국을 경험하며 자신만의 기준을 만들어온 여정을 살펴볼 수 있는 콘텐츠가 마련된다. 오후 6시 30분부터는 토크 세션에 참여해 순대국에 대한 자신의 취향과 경험, 제품을 만들게 된 과정 등을 이야기한다. 이후 시식과 최자의 디제잉 프로그램도 이어진다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr