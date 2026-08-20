'포핸즈' 박현석 감독과 신이원 작가가 작품의 출발점부터 송강, 이준영, 장규리의 캐스팅 비화를 밝혔다./사진제공=tvN

'포핸즈' 박현석 감독과 신이원 작가가 작품의 출발점부터 송강, 이준영, 장규리의 캐스팅 비화를 밝혔다./사진제공=tvN

'포핸즈' 박현석 감독과 신이원 작가가 작품의 출발점부터 송강, 이준영, 장규리의 캐스팅 비화를 밝혔다.오는 29일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈'는 음악 천재들이 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다.박현석 감독은 "처음 '포핸즈' 대본을 접했을 때 클래식 음악과 청춘 성장극의 조합이 잘 어울린다고 생각했다"며 "단순히 클래식 음악이나 피아니스트라는 소재의 특수성에 머무르지 않고 누구나 쉽게 따라가고 공감할 수 있는 감정으로 이야기를 풀어낸다는 점이 특히 매력적"이라고 설명했다.'포핸즈'의 시작에는 클래식 음악이 있었다. 신이원 작가는 "우연히 한 피아니스트의 콩쿠르 대상 소식을 접한 뒤 클래식에 매료됐다. 이후 음악가들의 삶의 궤적을 따라가다 보니 클래식 역시 드라마처럼 장대한 서사가 펼쳐지는 장르라는 생각이 들었다"면서 "이만큼 드라마틱한 소재가 없다고 느꼈고 예술을 향한 열정과 간절함, 그에 따른 절망과 피나는 노력 등을 작품으로 엮고 싶었다"고 말했다.클래식 음악과 연주가 극의 주요 축을 이루는 만큼 제작 과정에도 상당한 준비가 필요했다. 신 작가는 "정말 어마어마한 준비가 필요했다"며 "무엇보다 음악이 제2의 주연 역할을 해야 했기 때문에 선곡에 각별한 공을 들였다. 작품에 등장하는 곡들은 기억해두고 계속 찾아 들어도 좋을 만큼 아름다운 곡들이라고 자부한다"고 이야기했다.박 감독 역시 "음악을 어디부터 어디까지 연주할지, 해당 구간이 극적 상황과 인물의 감정에 잘 맞는지를 결정하는 것이 또 하나의 큰 작업이었다"고 회상했다. 이어 "이외에도 클래식 아티스트의 취향과 강비오 가족의 이야기가 미장센만으로도 자연스럽게 보여질 수 있도록 강비오의 집 세트를 구현하는 데 특히 공을 들였던 기억이 난다"며 공간을 구현하는 과정에도 신경을 기울였다고 전했다.박 감독과 신 작가는 송강(강비오 역), 이준영(최정요 역), 장규리(홍재인 역)의 캐스팅에 대해서도 만족감을 나타냈다.박 감독은 "세 배우의 현장은 마치 냉·온탕을 오가는 듯한 느낌이었다. 촬영에 들어가면 각자 철저한 준비를 바탕으로 자신의 연기를 100% 쏟아내려 노력했고, 촬영 전에는 배우와 스태프 모두 격의 없이 어울리며 화기애애하게 지냈다"고 현장 분위기를 설명했다.신 작가는 "캐스팅 소식을 들을 때마다 놀라움과 경이로움의 연속이었다. '덕업일치라는 게 이런 걸 말하는 건가?'라는 생각도 들었다"며 "송강 배우와 이준영 배우, 장규리 배우 모두 제가 구상했던 것 이상으로 강비오, 최정요, 홍재인스러웠다"고 만족감을 표했다.'포핸즈'는 오는 29일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr