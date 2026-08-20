방송인 이하정과 배우 정준호 부부(왼쪽)와 그의 딸(오른쪽) / 사진=이하정 SNS

배우 정준호와 방송인 이하정의 딸이 럭셔리한 패션을 보였다.이하정은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘도 즐겁고 감사한 하루 보내고, 오후에 만나자"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정준호와 이하정의 딸이 기부 전시회를 방문해 관람에 한창인 모습. 특히 딸은 해외 명품 브랜드 L사의 숄더백을 착용하고 있어 눈길을 끌었다. 해당 제품은 크기에 따라 300만 원을 오가는 것으로 알려졌으며, 부부의 딸이 착용한 핑크 컬러는 시즌 한정 제품이다.한편 MBC 아나운서 출신인 이하정은 2011년 10살 연상 배우 정준호와 결혼해 2014년 아들, 2019년 딸을 출산했다. 이하정은 TV조선 예능 '아내의 맛', '와카남' 등에 출연해 가족의 일상을 공유하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr