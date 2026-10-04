김우빈이 '기프트'에서 야구부 감독으로 분한다. / 사진제공=tvN

김우빈이 '기프트'에서 야구부 감독으로 분한다. / 사진제공=tvN

배우 김우빈이 고교 야구부 감독으로 변신한다.오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 최하위 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 스포츠 드라마다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한다.김우빈은 프로야구 코치 출신 덕천고 야구부 감독 정민용 역을 맡았다. 정민용은 선수들의 재능과 한계를 냉정하게 판단하는 인물이다. 과거에는 노력과 과정을 중요하게 여겼지만 일련의 사건을 겪은 뒤 눈에 보이는 재능을 우선시하게 된다.공개된 스틸에는 정민용으로 변신한 김우빈의 모습이 담겼다. 야구장 밖에서는 캐주얼한 차림으로 날카로운 표정을 짓고 있는가 하면, 그라운드에서는 팀 점퍼와 모자, 선글라스를 착용한 채 선수들을 지켜보고 있다.직접 배트를 들고 선수들과 훈련에 나선 모습도 포착됐다. 전국 최하위인 덕천고 야구부를 맡게 된 정민용은 선수들과 부딪히며 각자의 가능성을 확인해 나갈 예정이다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr