방송인 전현무가 건물주가 된다는 점괘를 듣는다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무가 건물주가 된다는 점괘를 듣는다./ 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

연 수입 40억 이상으로 추정되는 방송인 전현무가 건물주가 된다는 점괘를 듣는다.4일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 35년 경력의 족상가 김백문이 출연해 정지선, 이문정, 신계숙 등의 발을 보고 족상을 풀이한다.이날 김백문이 등장하자 김숙은 "엄청 유명하신 분이다. 정말 잘 맞춘다"며 관심을 보인다. 이후 김백문은 중식 셰프 정지선, 이문정, 신계숙의 발바닥에 있는 선과 형태를 살펴본다.특히 60대 싱글인 신계숙에게 예상하지 못한 연애운이 나왔다. 신계숙의 발을 확인한 김백문은 "장담하건대 내 명예를 걸고 내년에 이성이 보인다. 심지어 연하남 두 명이다"라고 말했다. 이를 들은 신계숙은 곧바로 환호했다. 그는 "최고의 점괘다. 얘들아, 축의금 낼 준비해라"라고 받아쳤다.정지선에게는 건물과 관련된 이야기가 나왔다. 김백문은 정지선의 발을 본 뒤 "큰 건물이 보인다. 7층 혹은 12층이다"라고 말했다. 그러자 이문정과 신계숙은 정지선에게 "잘 부탁드립니다"라고 말했고, 박명수 역시 "지금부터라도 정지선과 친하게 지내야겠다"며 태도를 바꿨다.전현무에게도 부동산과 관련한 점괘가 나왔다. 김백문은 "올해 전현무 씨가 건물주가 될 운명"이라고 말했다. 평소 투자에 보수적인 성향을 보여왔던 전현무는 예상하지 못한 이야기에 당황했고, 김숙 역시 "현무가 건물주가 된다고?"라고 반응했다.60대 솔로 신계숙에게는 두 명의 연하남, 정지선에게는 7층 또는 12층 건물, 전현무에게는 올해 건물주가 될 수 있다는 족상 풀이가 나온 가운데 실제 결과에도 관심이 모인다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 4일 오후 4시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr