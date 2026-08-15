8월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드'에서 가수 박서진과 김용빈이 경쟁을 펼친다. / 사진=텐아시아 DB

8월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 가수 김용빈과 박서진 등 다양한 장르의 노래로 활약 중인 이들의 인기 경쟁이 본격화됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 8월 투표는 이날 낮 12시에 시작돼 오는 28일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에서는 아일릿, 산다라박, 보아, 수지, 소유, 아이오아이, 리센느, 에스파, AKMU, 최예나, 장한별, 김용빈, 박서진, 최수호, 김소연, 신승태, 빈예서, 박지후, 성리, 장민호까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 트로트 오디션 프로그램 우승자 출신인 김용빈과 박서진의 대결이 눈길을 끈다. TV CHOSUN '미스터트롯3'에서 우승을 차지한 김용빈은 최근 첫 단독 콘서트 '세레나데'까지 매진시키며 인기를 이어가고 있다. '세레나데'는 다음 달 19~20일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)에서 열린다.박서진은 MBN '현역가왕2' 최종 우승자다. 1995년생인 그는 2013년 싱글 앨범 '꿈'으로 데뷔해 꾸준히 활동을 이어오고 있다. 현재 '살림남'을 비롯해 '선상의 더트롯쇼' 등에 출연 중이며, 지난 11일 공개된 티빙 새 예능 '가왕쇼'에서는 MC를 맡아 진행 능력을 뽐내는 등 활동 영역을 넓히고 있다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr